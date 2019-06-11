Спасатели установили 584 инфостенда для помощи утопающим. Четверть стендов уже разрушена

Несколько лет назад на берегах самых популярных водоемов Эстонии Спасательный департамент в сотрудничестве с местными самоуправлениями и другими партнерами установил 584 инфостенда по водной безопасности. На сегодняшний день четверть стендов разрушены.
«Такие стенды помогают оперативно оказать первую помощь утопающему, не подвергая свою жизнь опасности. На стенде можно найти информацию и руководства к действию, а также первоочередные средства для спасания. К сожалению, не все люди понимают важность такого инвентаря. Согласно первым результатам рейда спасателей к местам инфостендов, четверть нами установленных стендов разрушены или там отсутствует необходимый спасательный инвентарь. Отсутствие спасательного инвентаря, однако, может стоит человеческой жизни», – рассказал эксперт по водной безопасности Спасательного департамента Микко Виркала.
Всего из 584 стенда испорчено 143. На 143 стендах отсутствуют информативные наклейки, на 78 стендах пропал спасательный круг, в 97 случаях отсутствует бросательный конец, а 47 стендов и вовсе исчезли.
«Спасательный департамент установил новые стенды и оборудовал их спасательным инвентарем. Однако люди продолжают их ломать. Владельцами стендов являются местные самоуправления или некоммерческие организации, которые несут ответственность за сохранность стенда. Спасательный департамент просит владельцев присматривать за стендами и обеспечить их исправность», – дополнил Виркала.
По словам Виркала Спасательный департамент по-прежнему готов предоставлять информативные таблички и номера инфостендов. Однако за наличием и исправностью спасательного инвентаря должно следить местное самоуправление. Спасательный инвентарь должен быть на инфостенде и в зимнее время года. Это позволит спасти человека, провалившегося под лед.
Стенд по водной безопасности состоит из информативной таблички и оснащен спасательным инвентарем в виде спасательного круга и бросательного конца. Такой стенд рассказывает о водной безопасности и на нем можно найти информацию, как провести свой досуг у водоема, не рискуя своей жизнью и здоровьем. Также на стенде можно найти информацию о правильном использовании спасательного круга и бросательного конца, а также информацию о том, как откачать утопленника. На стенде есть и информация о том, что можно, а что нельзя делать у водоема. Каждый инфо-стенд оснащен специальным номером, что позволяет работникам Центра тревоги быстро найти его место расположение и при необходимости выслать на место отряд спасателей.
В воскресенье днем в заполненном водой песчаном озере Валдеку в деревне Мяннику утонул мужчина средних лет. К месту происшествия выехали спасатели и медики, поиски утонувшего начал находившийся там же аквалангист-любитель. В 13.50 мужчину нашли, его подняли из воды на берег, однако медикам уже не удалось спасти его. Озеро Валдеку, как и другие озера в песчаных карьерах, известно своим непредсказуемым рельефом дна — в 20 метрах от берега, где нашли утонувшего, глубина достигала 6-7 метров.
Спасательный департамент напоминает, что:
- Купание и алкоголь – несовместимы. Одной из основных причин гибели на воде у мужчин является алкогольное опьянение. В 2018 году одна треть утонувших находились в состоянии алкогольного опьянения. Также опасно легкое опьянение или состояние похмелья. В состоянии алкогольного опьянения человек быстро устает, возникают проблемы с кровеносной системой, может наступить быстрое переохлаждение, приток крови к конечностям может резко сократится.
- Присматривайте за родными и близкими. Идите купаться с друзьями или членами семьи. Так, в случае опасности, вы сможете быстро позвать на помощь.
- За детьми необходимо следить как у крупных водоемов, так и у прудов и домашних бассейнов. Согласно статистике, в последнее время до половины несчастных случаев связаны со случайным падением в воду и происходят в так называемых «домашних водоемах».
- Не советуем прыгать в воду в незнакомом месте. Под водой могут быть и камни, и различные предметы, при ударе о которые может наступить смерть или человек может остаться инвалидом. Также необходимо учитывать погодные условия: при сильном ветре могут быть большие волны, что усложняет плавание особенно тем, кто не очень хорошо умеет плавать.
- Безопаснее всего плавать на официальных пляжах, где о безопасности отдыхающих заботятся специально обученные работники. Многим эстоноземельцам нравится приватность, поэтому люди часто предпочитают отдыхать не только на общественных пляжах, но также и в более тихих местах как карьеры, озера и пруды. В таких местах людей обычно меньше, а вода теплее. К сожалению, находясь в таких местах, очень сложно позвать кого-то на помощь если с вами приключилось несчастье.
- Ни детям, ни взрослым не рекомендуется заплывать далеко, так как может произойти непредвиденное. Помните, что на мелководье, в случае спазма мышц или других проблем со здоровьем, риск утонуть гораздо меньше.
- Несмотря на умение плавать, пол или возраст, в водном судне необходимо одевать спасательный жилет. Также стоит позаботится, чтобы спасательный жилет был одет и у ваших близких. Большая часть несчастных случаев на воде происходит неожиданно, поэтому спасательный жилет стоит одевать уже до того, как садитесь в лодку. Позже, находясь уже в воде, надеть спасательный жилет будет практически невозможно.
Все вопросы по водной безопасности можно задать, позвонив на инфотелефон спасательной службы 1524.