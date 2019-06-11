Хирург Свен Троост: даже минимальная хирургическая коррекция может сделать человека счастливым!

За сколько до начала пляжного сезона следует начинать заниматься своим телом?

Если человек более-менее в форме и хочет сбросить пару-тройку килограммов, то это можно сделать и за несколько месяцев до лета. Если же вы годами не тренировались и бесконтрольно питались, то, к сожалению, к ближайшему сезону вы не успеете прийти в форму. Худеть естественным образом в любом случае тяжело. Так что вам может потребоваться несколько лет.

При очень интенсивном похудении, когда за короткий срок сбрасывается десяток килограммов и больше, высок риск за такой же период вернуть все потерянное. Исследования показали, что в таком случае человек может набрать даже больше, чем удалось скинуть.

Какую роль в сбрасывании веса играют здоровое питание и тренировки?

Во-первых, многое зависит от того, каков изначальный вес человека. Во-вторых, тренировки должны быть последовательными и регулярными. Заметные результаты можно будет наблюдать спустя полгода, а то и год. Нельзя тренироваться исключительно перед началом лета, а в остальное время снова ничего не делать.

Если человек долгое время увлекался нездоровой пищей и теперь решает, что будет питаться максимально сбалансированно, то обычно здоровая пища кажется ему невкусной. Он просто не привык к ней, и ему приходится делать над собой усилие. Ужасно мучаясь, он выдерживает около трех месяцев диеты, а потом срывается. Здоровая пища кажется значительно вкуснее, когда к ней привыкаешь. Я бы порекомендовал каждому подбирать тот режим тренировок и диету, который нравится. Тогда будут и результаты.

Что делать, если тренировки больше не помогают?

Не должно быть двух крайностей, когда с одной стороны тренировки, а с другой – хирургия. Всем, кого я оперирую, я всегда советую продолжать тренироваться. В то же время, действительно, бывают ситуации, когда при помощи тренировок и диет трудно, а подчас даже невозможно, вернуть форму. К примеру, если после родов растянулся живот. Поскольку брюшная стенка растянута, никакие уловки и тренировки не смогут вернуть ее в первоначальное состояние.

Если же говорить о жировых отложениях, то зачастую жир распределяется непропорционально, в определенных местах тела, например, на боках и животе. Если в такой ситуации начинать тренировать бока и живот, не факт, что жир начнет уходить именно оттуда, откуда вам хочется. Когда жир откладывается непропорционально, помочь может липосакция. К примеру, у мужчины, пять раз в неделю посещающего тренировки, на боках могут быть жировые «подушки», которые никуда не уходят. В таком случае хирургическая операция поможет решить проблему, и мышцы живота станут более рельефными.

В какой ситуации человек может сделать резекцию желудка, и что при этом следует учитывать?