Хирург Свен Троост: даже минимальная хирургическая коррекция может сделать человека счастливым!

Наступает пляжный сезон, и многие мужчины и женщины обнаруживают, что самое время начать тренироваться и соблюдать диету. Хирург Свен Троост признает, что в зависимости от веса тела, с помощью диет и тренировок довольно сложно прийти в форму к началу сезона. Троост объясняет, что помогает вернуть форму, в какой ситуации хирургическое вмешательство может быть полезным, а когда его стоит избегать.
За сколько до начала пляжного сезона следует начинать заниматься своим телом?
Если человек более-менее в форме и хочет сбросить пару-тройку килограммов, то это можно сделать и за несколько месяцев до лета. Если же вы годами не тренировались и бесконтрольно питались, то, к сожалению, к ближайшему сезону вы не успеете прийти в форму. Худеть естественным образом в любом случае тяжело. Так что вам может потребоваться несколько лет.
При очень интенсивном похудении, когда за короткий срок сбрасывается десяток килограммов и больше, высок риск за такой же период вернуть все потерянное. Исследования показали, что в таком случае человек может набрать даже больше, чем удалось скинуть.
Какую роль в сбрасывании веса играют здоровое питание и тренировки?
Во-первых, многое зависит от того, каков изначальный вес человека. Во-вторых, тренировки должны быть последовательными и регулярными. Заметные результаты можно будет наблюдать спустя полгода, а то и год. Нельзя тренироваться исключительно перед началом лета, а в остальное время снова ничего не делать.
Если человек долгое время увлекался нездоровой пищей и теперь решает, что будет питаться максимально сбалансированно, то обычно здоровая пища кажется ему невкусной. Он просто не привык к ней, и ему приходится делать над собой усилие. Ужасно мучаясь, он выдерживает около трех месяцев диеты, а потом срывается. Здоровая пища кажется значительно вкуснее, когда к ней привыкаешь. Я бы порекомендовал каждому подбирать тот режим тренировок и диету, который нравится. Тогда будут и результаты.
Что делать, если тренировки больше не помогают?
Не должно быть двух крайностей, когда с одной стороны тренировки, а с другой – хирургия. Всем, кого я оперирую, я всегда советую продолжать тренироваться. В то же время, действительно, бывают ситуации, когда при помощи тренировок и диет трудно, а подчас даже невозможно, вернуть форму. К примеру, если после родов растянулся живот. Поскольку брюшная стенка растянута, никакие уловки и тренировки не смогут вернуть ее в первоначальное состояние.
Если же говорить о жировых отложениях, то зачастую жир распределяется непропорционально, в определенных местах тела, например, на боках и животе. Если в такой ситуации начинать тренировать бока и живот, не факт, что жир начнет уходить именно оттуда, откуда вам хочется. Когда жир откладывается непропорционально, помочь может липосакция. К примеру, у мужчины, пять раз в неделю посещающего тренировки, на боках могут быть жировые «подушки», которые никуда не уходят. В таком случае хирургическая операция поможет решить проблему, и мышцы живота станут более рельефными.
В какой ситуации человек может сделать резекцию желудка, и что при этом следует учитывать?
Для операций, которые оплачивает Больничная касса, установлены критерии индекса массы тела: 40 и выше или 35 и выше, если при этом имеются сопутствующие заболевания. Если человек оплачивает операцию сам, то критерии не такие строгие, и все-таки каждого человека и каждый случай следует рассматривать отдельно и как можно лучше прогнозировать ему изменение качества жизни после операции. Помимо веса тела, важными факторами являются мотивация, образ жизни, осознание смысла операции и готовность соблюдать определенные рекомендации после операции. Все это мы стараемся разъяснить в ходе беседы. На этом этапе важно принять решение об отказе в операции тем, послеоперационные проблемы которых можно спрогнозировать.
Каким людям резекция желудка не подходит?
Операция не подходит тем, кто считает, что врачи все сделают, а самим делать ничего не нужно. Также нельзя оперировать людей с различными зависимостями.
Насколько важен психологический фактор до и после операции? Замечали ли вы, что самооценка у людей повышается и их жизнь словно берет новый курс?
Психологический фактор и есть самое главное. Помимо повышения самооценки, обусловленного снижением веса, у людей открывается множество возможностей для занятий спортом. К примеру, можно ходить на пробежки, поскольку колени больше не болят. Зачастую единственный вид спорта, который подходит тучным людям, это аквааэробика, или иногда еще скандинавская ходьба с палками. Занятия спортом поднимают настроение и делают жизнь более качественной. Это намного важнее, чем скрупулезный подсчет калорий и съеденных кусочков. Как это ни парадоксально, у людей, решивших избавиться от лишнего веса, могут возникнуть проблемы в общении с близкими и друзьями, которым не придутся по душе подобные новые хобби и привычки.
Какой совет можно было бы дать тем, кто стремится получить тело своей мечты?
Мечты у всех разные, но все они не должны выходить за пределы реальности. Ключевые слова – это «регулярность» и «наслаждение» – все нужно делать регулярно и получать от этого удовольствие. Обязательно тренируйтесь три-четыре раза в неделю, и лучше, если тренировки будут разнообразными. Питание тоже должно быть сбалансированным и полезным. Самое важное – не есть фастфуд. Нужно получать от хорошей еды удовольствие.
Что делать, чтобы потерянный вес не вернулся?
Вес не должен снижаться слишком быстро. Следует установить конкретный режим – вы с удовольствием тренируетесь, едите здоровую пищу и не скучаете по вредной еде. Если эти факторы учитываются, то вес не вернется. Важно также отметить, что вес не должен быть самоцелью – человек, имеющий небольшой избыток веса, но при этом находящийся в физическом тонусе, может эстетически выглядеть лучше, чем человек в нормальном весе, но с плохой физической формой. Важна здоровая внешность и то, что вы выглядите радостными и здоровыми.
Как хирургия помогает после родов?
После родов практически у всех женщин растянуты брюшные стенки. Насколько растянуты – это индивидуально и зависит от наследственной особенности коллагеновых волокон. К этому следует относиться так: корректировка живота – это не попытка стать красивее, а заслуженная родившей женщиной процедура по восстановлению утраченной фигуры.
Как понять, что пришла пора обращаться к хирургу?
Если человек нормально двигается, но при этом чувствует, что можно что-то подкорректировать, не стоит этого стесняться. Иногда минимальная хирургическая коррекция многое меняет и делает человека счастливым. После этого появляется азарт к тренировкам.
Когда людям не стоит думать о хирургии?
Такие люди встречаются, но, к счастью, нечасто: они ходят от одного хирурга к другому и корректируют то один участок тела, то другой. Они видят себя немного иначе, чем воспринимаю их я или кто-то еще. Мне, к примеру, очень жаль ликвидировать красивые выпуклости у некоторых женщин, и, бывает, я даже отказываюсь оперировать их. Иногда такие пациентки находят себе другого врача, но некоторые все же прислушиваются к моему мнению.
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