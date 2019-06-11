Кошки-мышки на нарвской границе: в фургоне было спрятано более миллиона контрабандных сигарет

Водитель прибывшего из России в Эстонию фургона Volkswagen Crafter задекларировал в качестве товара электронные диоды и воздушные фильтры для автомобилей, которые находились в картонных коробках в грузовом отсеке транспортного средства. Просвечивание фургона показало, что вместо воздушных фильтров во всех картонных коробках были каркасы фильтров, в которых в свою очередь были спрятаны контрабандные сигареты.