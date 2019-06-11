Кошки-мышки на нарвской границе: в фургоне было спрятано более миллиона контрабандных сигарет

В середине мая сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили на пограничном пункте Нарвского шоссе 1 008 000 сигарет NZ 10 с акцизной маркой Белоруссии, которые были спрятаны в фургоне.
Водитель прибывшего из России в Эстонию фургона Volkswagen Crafter задекларировал в качестве товара электронные диоды и воздушные фильтры для автомобилей, которые находились в картонных коробках в грузовом отсеке транспортного средства. Просвечивание фургона показало, что вместо воздушных фильтров во всех картонных коробках были каркасы фильтров, в которых в свою очередь были спрятаны контрабандные сигареты.
По словам руководителя отдела расследований Налогово-таможенного департамента Райна Кууса, в последние годы обнаружение контрабандных сигарет в большом количестве на восточной границе - редкое явление, поскольку таможенники делают свою работу хорошо. Число контрабандистов благодаря этому также снизилось. «Эффективному таможенному контролю способствует приобретение нового рентгеновского оборудования, использование служебных собак и грамотный анализ рисков», - добавил Куус.
Начато уголовное производство.