Вт, 11.06.2019
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  • Стрелявший в охранников пенсионер настаивает на смягчении наказания

Стрелявший в охранников пенсионер настаивает на смягчении наказания

Александр Якименко.

ФОТО: Tairo Lutter

Приговоренный к 13 годам лишения свободы за стрельбу в двух охранников в Копли 76-летний Александр Якименко ходатайствует в Государственном суде о смягчении наказания.

В кассационной жалобе защитник Якименко, присяжный адвокат Владимир Садеков просит переквалифицировать действия обвиняемого и назначить ему более мягкое наказание. По состоянию на 11 июня Госсуд не занял позицию по кассации, пишет rus.err.ee.

Ранее Якименко сократили срок тюремного наказания: если суд первой инстанции 7 декабря приговорил Якименко к 16 годам лишения свободы, то по решению Таллиннского окружного суда от 15 апреля ему придется отсидеть в тюрьме 13 лет.  

При этом окружной суд также, как ранее уездный суд, признал Александра Якименко виновным в косвенном намерении убить двух человек и незаконном обращении с огнестрельным оружием. 

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