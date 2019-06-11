Стрелявший в охранников пенсионер настаивает на смягчении наказания

В кассационной жалобе защитник Якименко, присяжный адвокат Владимир Садеков просит переквалифицировать действия обвиняемого и назначить ему более мягкое наказание. По состоянию на 11 июня Госсуд не занял позицию по кассации, пишет rus.err.ee.

Ранее Якименко сократили срок тюремного наказания: если суд первой инстанции 7 декабря приговорил Якименко к 16 годам лишения свободы, то по решению Таллиннского окружного суда от 15 апреля ему придется отсидеть в тюрьме 13 лет.