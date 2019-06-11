Вт, 11.06.2019
Если вы не сумели убедить многих жителей Ида-Вирумаа в том, что их дом – Эстонская Республика, а не Россия, то не отнимайте у них хотя бы рабочие места в Эстонии. Иван Макаров

Реставрация церкви Олевисте обойдется в треть миллиона

Церковь Олевисте.

ФОТО: Albert Truuväärt

На реставрацию западного фасада и башни церкви Олевисте будут выделены 350 000 евро из столичного бюджета.

Соответствующий договор сегодня будет подписан мэром Таллинна Михаилом Кылвартом и старшим пастором прихода Олевисте Сиймом Теэкелем.

Кылварт отметил, что в этом году церкви Таллинна получат почти миллион евро из городского бюджета. «В 2016-2019 годах мы поддержали восстановительные работы в исторических церквях на сумму в 2,4 миллиона евро», – пояснил мэр. 

Вчера, 10 июня, в церкви Олевисте начались реставрационные работы. В связи с ремонтом смотровую площадку закроют с 15 июля.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ