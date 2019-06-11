Реставрация церкви Олевисте обойдется в треть миллиона

На реставрацию западного фасада и башни церкви Олевисте будут выделены 350 000 евро из столичного бюджета.
Соответствующий договор сегодня будет подписан мэром Таллинна Михаилом Кылвартом и старшим пастором прихода Олевисте Сиймом Теэкелем.
Кылварт отметил, что в этом году церкви Таллинна получат почти миллион евро из городского бюджета. «В 2016-2019 годах мы поддержали восстановительные работы в исторических церквях на сумму в 2,4 миллиона евро», – пояснил мэр.
Вчера, 10 июня, в церкви Олевисте начались реставрационные работы. В связи с ремонтом смотровую площадку закроют с 15 июля.