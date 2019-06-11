Вт, 11.06.2019
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  • Великий японский фигурист начал сотрудничество с великим российским тренером

Великий японский фигурист начал сотрудничество с великим российским тренером

Шома Уно

ФОТО: MLADEN ANTONOV/AFP

Российский тренер Этери Тутберидзе сообщила, что поработает с японским фигуристом Шомой Уно во время летних сборов, передает sports.ru.

«Шома Уно присоединится к нам во время летнего сбора #шомауно #летнийлагерь #новогорск», – написала Тутберидзе.

На этой неделе серебряный призер Пхенчхана-2018 сообщил, что прекратил работу со своим наставником Михоко Хигути и будет тренироваться за границей.

Журналист Japan Times и ведущий подкаста Ice Time Джэк Галлахер предположил, что Уно может продолжить спортивную карьеру в группе Тутберидзе.

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