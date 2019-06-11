Великий японский фигурист начал сотрудничество с великим российским тренером

Российский тренер Этери Тутберидзе сообщила, что поработает с японским фигуристом Шомой Уно во время летних сборов, передает sports.ru.
«Шома Уно присоединится к нам во время летнего сбора #шомауно #летнийлагерь #новогорск», – написала Тутберидзе.
На этой неделе серебряный призер Пхенчхана-2018 сообщил, что прекратил работу со своим наставником Михоко Хигути и будет тренироваться за границей.
Журналист Japan Times и ведущий подкаста Ice Time Джэк Галлахер предположил, что Уно может продолжить спортивную карьеру в группе Тутберидзе.