Великий японский фигурист начал сотрудничество с великим российским тренером

«Шома Уно присоединится к нам во время летнего сбора #шомауно #летнийлагерь #новогорск», – написала Тутберидзе.

На этой неделе серебряный призер Пхенчхана-2018 сообщил, что прекратил работу со своим наставником Михоко Хигути и будет тренироваться за границей.