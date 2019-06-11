Вт, 11.06.2019
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  • Фото: в летней столице продается уютная квартира с большим потенциалом

Фото: в летней столице продается уютная квартира с большим потенциалом

ФОТО: KV.EE

Цена квартиры может обрадовать желающего приобрести в Пярну недвижимость для летнего времяпрепровождения, пишет портал Kodustiil.

Хотя эта трехкомнатная квартира в старинном деревянном доме не относится к числу только что реновированных, у нее большой потенциал. 

ФОТО: KV.EE

Самое ценное в этой квартире - старинные печи и уютная веранда, выходящая в красивый сад с плодовыми деревьями. Отдельный вход тоже имеет немаловажное значение. 

ФОТО: KV.EE

Весьма умеренные коммунальные платежи позволяют приобрести это жилье с целью использовать как дачу. Море, естественно, находится рядом. 

ФОТО: KV.EE

Больше информации находится на портале недвижимости KV.EE. 

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