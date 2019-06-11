Фото: в летней столице продается уютная квартира с большим потенциалом

Хотя эта трехкомнатная квартира в старинном деревянном доме не относится к числу только что реновированных, у нее большой потенциал.

ФОТО: KV.EE

Самое ценное в этой квартире - старинные печи и уютная веранда, выходящая в красивый сад с плодовыми деревьями. Отдельный вход тоже имеет немаловажное значение.

ФОТО: KV.EE

Весьма умеренные коммунальные платежи позволяют приобрести это жилье с целью использовать как дачу. Море, естественно, находится рядом.

ФОТО: KV.EE