Фото: в летней столице продается уютная квартира с большим потенциалом

Цена квартиры может обрадовать желающего приобрести в Пярну недвижимость для летнего времяпрепровождения, пишет портал Kodustiil.
Хотя эта трехкомнатная квартира в старинном деревянном доме не относится к числу только что реновированных, у нее большой потенциал.
Самое ценное в этой квартире - старинные печи и уютная веранда, выходящая в красивый сад с плодовыми деревьями. Отдельный вход тоже имеет немаловажное значение.
Весьма умеренные коммунальные платежи позволяют приобрести это жилье с целью использовать как дачу. Море, естественно, находится рядом.
Больше информации находится на портале недвижимости KV.EE.