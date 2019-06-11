Поможем Нарве получить титул культурной столицы Европы: объявлен сбор идей

От жителей Эстонии ожидаются идеи, демонстрирующие местные обычаи и формы самовыражения, смелые художественные интервенции, а также свежие видения будущего Нарвы. Для подачи идеи требуется заполнить онлайн-форму не позднее 23 июня.

«Мы хотим одним выстрелом убить двух зайцев, – говорит художественный руководитель команды «Нарва 2024» Ильмар Рааг. – С одной стороны, мы хотим улучшить условия жизни в регионе, с другой, мы хотим привлечь дополнительный интерес к Нарве из-за рубежа. Важно понимать, что на данной стадии мы все-таки имеем дело с идеями. Мы не ожидаем, что получим полностью сформированные проекты, и готовы к тому, что некоторые интересные идеи надо будет в сотрудничестве с командой довести до ума. Откровенно говоря, чтобы стать Культурной столицей, мы должны удивить Европу. Поэтому приветствуются даже самые сумасшедшие проекты, единственным ограничением которых является их выполнимость».

Программная концепция кандидатуры Нарвы основана на «трех китах»:

«Скрытая культура» ищет идеи, которые подчеркнули бы самобытность культуры Нарвы и помогли продемонстрировать уникальный характер города;

«Искусство на грани и за гранью» создает пространство для смелых художественных проектов, которые пытаются переосмыслить как существующие отраслевые, так и государственные и национальные границы;

«Прыжок в будущее» ищет решения, которые помогут сформировать будущее Нарвы.

На сбор идей ожидаются как идеи по развитию ныне уже существующих мероприятий, так и новые смелые виденья будущего, а также идеи для мероприятий различных масштабов, от деревенского праздника до международных фестивалей и проектов по сотрудничеству. Поскольку Нарва претендует на звание культурной столицы Европы вместе со всем Вирумаа, приветствуются предложения об инициативах, осуществляемых по всему региону. Идеи могут подать как частные лица, так и предприниматели, профессиональные организаторы мероприятий, исследователи культуры, активные художники и межотраслевые эксперты, а также энтузиасты и любители сферы культуры. Критериями оценки являются как привлекательность и понятность концепции, так и реалистичность и продуманность идеи и плана действий. Лучшие идеи получат возможность быть реализованными в рамках программы мероприятий в период 2020–2024, в случае если Нарва будет названа «Культурной столицей Европы 2024».

Поступившие в срок идеи оценит, при помощи программной команды «Нарва 2024», художественный совет во главе с художественным руководителем Ильмаром Раагом. В состав художественного совета входят руководитель отдела культуры Таллинна Леннарт Сундья, нарвский корреспондент ERR Юрий Николаев, композитор Юло Кригуль, руководитель проектов при Эстонском Центре Современного Искусства Кадри Лаас, кинокритик Карло Функ, ректор Эстонской Академии Искусств Март Кальм, руководитель Фонда Интеграции Иренэ Кяосаар, директор Департамента охраны памятников старины Сиим Райе, главный организатор нарвского Энергетического забега Мати Лиллиаллик, член правления промпарков Ида-Виру IVIA Тээт Куузмик, а также директор Силламяэской музыкальной школы и руководитель экспертной группы по Ида-Вирумаа Эстонского Культурного Фонда Владимир Высоцкий.

В четверг, 13 июня по всему Вирумаа пройдут инфочасы, в рамках которых руководитель команды «Нарва 2024» Иван Сергеев вместе с Ильмаром Раагом дадут обзор кандидатуры Нарвы на титул культурной столицы Европы, а также объяснят принцип формирования программы мероприятий. Инфочасы состоятся в 10.00 в Культурном центре города Раквере, в 13.00 в Йыхвиском Концертном доме и в 16.00 в Нарвском колледже.

Окончательная заявка от города на конкурс «Культурной столицы Европы» должна содержать детальную программу мероприятий как на сам титульный год, так и на период подготовки. Заявка должна быть представлена Европейской комиссии к 1 августа этого года. Победителя объявят уже этой осенью.