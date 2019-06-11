Галерея: у Таллиннского горхолла приступили к репетициям сцен фильма Кристофера Нолана

По данным Postimees, там репетируют сцены, в которых действие фильма происходит в Киеве. По словам побывавшего на месте событий фотографа, зона съемок огорожена забором, но видно, как различные машины по пандусам заезжают на крышу Таллиннского горхолла.

Напомним, что неделю назад от Allfilm поступило официальное сообщение, что в Таллинне будут проходить съемки нового фильма Кристофера Нолана Tenet. Речь идет о первом настолько масштабном кинопроекте во всей Прибалтике.