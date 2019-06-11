Галерея: у Таллиннского горхолла приступили к репетициям сцен фильма Кристофера Нолана

Сегодня, 11 июня, у Таллиннского горхолла начались репетиции сцен новой кинокартины топового голливудского режиссера Кристофера Нолана Tenet.
По данным Postimees, там репетируют сцены, в которых действие фильма происходит в Киеве. По словам побывавшего на месте событий фотографа, зона съемок огорожена забором, но видно, как различные машины по пандусам заезжают на крышу Таллиннского горхолла.
Напомним, что неделю назад от Allfilm поступило официальное сообщение, что в Таллинне будут проходить съемки нового фильма Кристофера Нолана Tenet. Речь идет о первом настолько масштабном кинопроекте во всей Прибалтике.
В фильме будут играть Роберт Паттинсон, Джон Дэвид Вашингтон, Элизабет Дебики, а также Майкл Кейн, Кеннет Брана, Димпл Кападия, Аарон Тейлор-Джонсон и Клеманс Поэзи.