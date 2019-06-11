Финн доплыл до Таллинна на чугунной ванне с мотором

Маркку Эклунд из Финляндии сумел преодолеть залив от Хельсинки до Таллинна в чугунной ванне с двумя плавучими элементами и мотором. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Ilta-Sanomat.
Искатель приключений отправился в путь вечером в пятницу, 7 июня, а в субботу уже был в эстонском порту Пирита. Весь путь занял у него 11 часов, хотя Эклунд закладывал все 15 часов.
Однако век 50-летней ванны, в которой мужчина купался еще в детстве, закончился на берегу Таллинна – она раскололась. Именно этого всю дорогу и опасался мореплаватель.