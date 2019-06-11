Вт, 11.06.2019
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  • Финн доплыл до Таллинна на чугунной ванне с мотором

Финн доплыл до Таллинна на чугунной ванне с мотором

Ванна. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala

Маркку Эклунд из Финляндии сумел преодолеть залив от Хельсинки до Таллинна в чугунной ванне с двумя плавучими элементами и мотором. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на Ilta-Sanomat.

Искатель приключений отправился в путь вечером в пятницу, 7 июня, а в субботу уже был в эстонском порту Пирита. Весь путь занял у него 11 часов, хотя Эклунд закладывал все 15 часов.

Однако век 50-летней ванны, в которой мужчина купался еще в детстве, закончился на берегу Таллинна – она раскололась. Именно этого всю дорогу и опасался мореплаватель.

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