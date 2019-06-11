Судебный исполнитель хочет забрать всё имущество, причитающееся наследнице должника

Руководитель службы частного права Министерства юстиции Вайке Муруметс объяснила, что если имеющий долги по алиментам родитель умирает, а ребенок является его наследником, то ребенок в отношении этого долга является имеющим как права, так и обязанности, то есть долговые отношения прекращаются. Однако если ребенок является наследником, он наследует долги по оплате работы судебного исполнителя. Суть в том, что в случае наличия требования по оплате работы судебного исполнителя и смерти должника, то есть отца, обязанность по уплате долга переходит на наследника. Это означает, что долговые отношения не прекращаются, поскольку лица, имеющие права и обязанности, разные.

«Если вы не согласны с требованием или хотите получить более точную информацию, вы можете обратиться напрямую к кредитору. Кроме того, есть возможность подать кредитору протест», - сообщили в конце мая из бюро судебного исполнителя Лиллоя, проводившего инвентаризацию.

В последний день мая Аннели задала Пыльтс вопросы о принципе назначения платы за ведение производства и передала просьбу проводившей инвентаризацию Лиллоя вычесть причитающуюся Пыльтс сумму из общей наследственной массы. Ответов она до сих пор не получила. К моменту публикации этого материала Пыльтс не ответила и на отправленные еще в прошлую пятницу письменные вопросы редакции. Работник ее бюро Тыну Кала сообщил вчера вечером, что сумма назначена на законных основаниях.

Контроля нет

Муруметс ответила, что, не зная точных обстоятельств, можно сказать, что сумма на покрытие расходов по исполнительному производству в тысячу евро, начисленная Пыльц, ей кажется правильной – ставки разных компонентов этой платы определены Законом о судебных исполнителях. И хотя Аннели считает, что плата в 1000 евро за 5000 евро, которых судебный исполнитель смог добиться для ребенка за десять лет, это слишком много: при подсчете платы за производство исходят из общей суммы требования, то есть из 11 000 евро, которые Мирьям никогда не получит.

Аннели удивляется, как судебный исполнитель проводит инвентаризацию, не проверяя сути имеющихся требований, а нотариус подписывает наследственное удостоверение, не проверяя содержимого инвентаризации: «В данном случае это означает, что если бы в требовании Кайре Пыльтс к инвентаризации была указана сумма в 100 000 евро, а у Тийта на счетах имелось бы 100 000 евро, то Кая Лиллоя записала бы это требование в инвентаризацию, и там было бы указано, что Пыльтс получит сумму в 100 000 евро».

По словам Муруметс, во время инвентаризации наследуемого имущества происходит только предъявление требований, а не споры об их действительности. Ни нотариус, ни судебный исполнитель, который проводит инвентаризацию, не могут оценить, обоснован ли размер одного или другого требования, это может сделать только суд.

Второй возможностью Аннели и Мирьям в такой ситуации, по словам Муруметс, может быть заявление о банкротстве наследуемого имущества. Это можно сделать в том случае, когда в ходе инвентаризации было подано больше требований, чем имеется имущества и наследник не хочет оплачивать эти долги из своего кармана. Госпошлина за такое заявление составляет 10 евро.

В таком случае суд прежде всего назначит временного банкротного управляющего. Если банкротное, то есть наследуемое имущество имеет недостаточный размер, чтобы проводить производство, то оно будет прекращено, и за счет наследуемого имущества будет покрыта лишь плата за работу временного банкротного управляющего. И тут ответственность наследника ограничена ценностью наследства, другими словами, ему не придется ничего доплачивать. Таким образом, и судебный исполнитель может остаться без своего гонорара.