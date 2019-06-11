Судебный исполнитель хочет забрать все наследство должника по алиментам

Во время инвентаризации наследства задолжавшего по алиментам отца, востребовавший с него долги судебный исполнитель выставил за свою работу такое требование, на которое едва хватит всего наследства. А ребенок, для которого он пытался добиться выплаты алиментов, останется ни с чем, пишет Postimees.
Тийт (его имя, а также имена дочери матери изменены – ред.) умер в июле прошлого года. После него осталось наследство в тысячу евро, которую судебный исполнитель Кайре Пыльтс хочет получить за свою работу. Бюро Пыльтс требовало у Тийта алименты в пользу его дочери Мирьям в течение десяти лет. При посредничестве судебного исполнителя за эти годы Мирьям получила от отца почти 5000 евро, но остался долг в размере 11 000 евро. И это не говоря о долгах за то время, когда мать Мирьям Аннели еще не обратилась в суд для востребования алиментов.
Мать и отец Мирьям расстались, когда девочке было три года. Большая часть из тех 5000 евро поступила в первые годы после развода, когда отец платил по 700 евро в месяц, а начиная с 2014 года судебный исполнитель начал снимать со счета отца по 94 евро, на который начала поступать пенсия по инвалидности, которую оТийту установили после тяжелой аварии. Иногда были месяцы, когда судебный исполнитель был вынужден сообщать Аннели, что удержать алименты не с чего.
Взыскание алиментов является исполнительным производством, за проведение которого должен платить сам должник. Таким образом, Пыльтс забронировала в наследстве Тийта чуть больше тысячи евро для покрытия неоплаченных исполнительных расходов. Однако при инвентаризации наследства выяснилось, что и имущество Тийта составляет лишь около тысячи евро. Это означает, что после удовлетворения требования Пыльтс, недавно отметившей совершеннолетие Мирьям останется от отца ноль евро, а отцовский долг в 11 000 евро можно будет списать в утиль. В отличие от расходов на исполнительное производство по взысканию алиментов, сам долг по алиментам наследуемым имуществом погасить нельзя.
Завершенная в апреле инвентаризация наследуемого имущества защищает Мирьям от того, чтобы ей пришлось погашать долги отца в еще больших объемах. Однако наследникам нужно заплатить госпошлину за инвентаризацию и выдачу наследственного удостоверения – итого это сумма превышает 200 евро.
Пыльтс выставила матери Мирьям еще и счет на более чем 200 евро на покрытие расходов по прекращению исполнительного производства, поскольку потребовать эту сумма у должника уже невозможно. Пыльтс им раньше объясняла, что за прекращение исполнительного производства по заявлению воcтребователя или иным причинам, связанным с востребователем, платить придется им самим. Министерство юстиции оценило такую сумму несправедливой и оставило на совести судебного исполнителя.
Непонятная несправедливость
Инвентаризация наследуемого имущества заказывается у нотариуса, который назначает для ее проведения судебного исполнителя, а нотариус позже выдает наследственное свидетельство вместе с перечнем наследуемого имущества. Судебный исполнитель Кая Лиллоя в марте связалась с Аннели и поинтересовалась, есть ли у нее требования к Тийту, и что она будет делать с другими возможными долгами? Аннели отправила Лиллоя требование по алиментам на 11 000 евро.
Таким образом, со своими вопросами они первым делом обратились к нотариусу и Лиллоя. Аннели объяснили, что при проведении инвентаризации наследуемого имущества судебный исполнитель должен считаться с выставленными требованиям, но ни проводящий инвентаризацию судебный исполнитель, ни выдающий наследственное свидетельство нотраиус не будут выяснять справедливость требования по существу. Но с требованием по алиментам не все так просто, если наследником является тот же человек, в пользу которого эти алименты были взысканы.
Руководитель службы частного права Министерства юстиции Вайке Муруметс объяснила, что если имеющий долги по алиментам родитель умирает, а ребенок является его наследником, то ребенок в отношении этого долга является имеющим как права, так и обязанности, то есть долговые отношения прекращаются. Однако если ребенок является наследником, то он наследует долги по оплате работы судебного исполнителя. Суть в том, что в случае наличия требования по оплате работы судебного исполнителя и смерти должника, то есть отца, обязанность по уплате долга переходит на наследника. Это означает, что долговые отношения не прекращаются, поскольку лица имеющие права и обязанности различаются.
«Если вы не согласны с требованием или хотите получить более точную информацию, вы можете обратиться напрямую к кредитору. Кроме того, есть возможность подать кредитору протест», - сообщили в конце мая из бюро судебного исполнителя Лиллоя, проводившего инвентаризацию.
После этого в последний день мая Аннели задала Пыльтс вопросы о ходе подсчета суммы требования и предала просьбу проводившей инвентаризацию Лиллоя вычесть требование Пыльтс из инвентаризации. Ответов она до сих пор не получила. К моменту публикации этого материала Пыльтс не ответила и на отправленные еще в прошлую пятницу письменные вопросы редакции. Работник ее бюро Тыну Кала сообщил вчера вечером, что сумма назначена по закону.
Контроля нет
Муруметс ответила, что, не зная точных обстоятельств, сумма на покрытие расходов по исполнительному производству в тысячу евро, начисленная Пыльц, ей кажется корректной – ставки разных компонентов этой платы определены Законом о судебных исполнителях. И хотя Аннели считает, что плата в 1000 евро за 5000 евро, которые судебный исполнитель смог добыть для ребенка за десять лет, это слишком много, при подсчете платы за производство исходят из общей суммы требования, то есть из 11 000 евро, которые Мирьям никогда не получит.
Аннели удивляется, как судебный исполнитель проводит инвентаризацию, не проверяя сути имеющихся требований, а нотариус подписывает наследственное удостоверение, не проверяя содержимого инвентаризации: «В данном случае это означает, что если бы в требовании Кайре Пыльтс к инветаризации была указана сумма в 100 000 евро, а у Тийта на счетах имелись 100 000 евро, то Кая Лиллоя записала бы это требование в инвентаризацию, и там было бы указано, что Пыльтс получит сумму в 100 000 евро».
По словам Муруметс, во время инвентаризации наследуемого имущества происходит только предъявления требований, а не споры об их действительности. Ни нотариус, ни судебный исполнитель, который проводит инвентаризацию, не могут оценить, обоснован ли размер одного или другого требования, это может сделать только суд.
Второй возможностью Аннели и Мирьям в такой ситуации, по словам Муруметс, может быть заявление о банкротстве наследуемого имущества. Это можно сделать тогда, когда в ходе инвентаризации было подано больше требований, чем имеется имущества, и наследник не хочет оплачивать эти долги из своего кармана. Госпошлина за такое заявление составляет 10 евро.
В таком случае суд, прежде всего, назначит временного банкротного управляющего. Если банкротное, то есть наследуемое имущество недостаточного размера, чтобы проводить производство, то оно угаснет и за счет наследуемого имущества будет покрыта лишь плата за работу временного банкротного управляющего. И тут ответственность наследника ограничена ценностью наследства, другими словами, ему не придется ничего доплачивать. Таким образом, и судебный исполнитель может остаться без своего гонорара.
Муруметс добавила, что тема банкротства наследуемого имущества будет прояснена изменением закона, которое осенью планируют направить на согласование.