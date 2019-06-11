Лавров: судьба иранской ядерной сделки во многом зависит от Европы

"Что касается перспектив сохранения СВПД, то очень многое зависит от европейцев, я с интересом буду ждать какого-то брифинга по итогам поездки главы МИД ФРГ в Тегеран", - сказал Лавров, выступая на "Примаковских чтениях" во вторник.

"Однако есть настроения некоторых наших партнеров в пользу того, чтобы Иран сделал ошибку и объявил о тех шагах, которые не вписываются в СВПД, и тогда кое-кто на Западе вздохнул бы свободно и с "чистой совестью" снял бы с себя всякую ответственность", - отметил глава МИД РФ.

"Это будет очень печально. Здесь слово "недоговороспособность" тоже применимо. Я очень рассчитываю, что кто-кто, а законопослушная Европа будет сохранять приверженность резолюциям СБ ООН", - заключил Лавров.

В соответствии с СВПД, подписанным Ираном и странами "шестерки" (Россия, США, Великобритания, Франция, Китай и ФРГ) в 2015 году, Иран обязался ввести ограничения на свою ядерную программу в обмен на снятие санкций, введенных за ядерную программу.

В частности, СВПД предписывает, что количество центрифуг по обогащению урана должно быть сокращено с 19 тыс. до 6 тыс. Кроме того, Исламская республика в течение 15 лет снизит степень обогащения урана до безопасного уровня - 3,67%. Иран также согласился предоставить экспертам МАГАТЭ контролируемый "регулируемый доступ" к своим ядерным объектам.

8 мая 2018 года президент США Дональда Трамп издал указ о выходе из этого соглашения.

Другие страны, подписавшие соглашение, неоднократно заявляли, что сделка работает и должна сохраняться.

8 мая стало известно, что Тегеран в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.