Первый электромобиль Mazda появится в 2020 году

Как сообщил глава фирмы Акира Марумото, первый электромобиль Mazda выйдет в 2020 году, пишет ixbt.com. И что самое интересное, это будет оригинальная разработка – созданная не в сотрудничестве с Toyota. После этого, в 2021 и 2022 годах, выйдут две модели подключаемых гибридов – вот они как раз могут быть созданы уже вместе с Toyota.

Несмотря на то, что Mazda имеет долгосрочный план развития двигателей внутреннего сгорания линейки Skyactiv, без электромобилей и гибридов ей уже не прожить. И дело даже не в том, что электромобили сейчас находятся на пике моды – компании попросту не уложиться во все время ужесточающиеся в ЕС требования по выбросу углекислого газа на весь модельный ряд. В таком случае ей либо придется заключать сотрудничество с каким-то производителем электромобилей (как это сделали Fiat Chrysler и Tesla), либо платить большие штрафы.