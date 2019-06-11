Первый электромобиль Mazda появится в 2020 году

Tesla и китайские компании выпускают электромобили сотнями тысяч, европейские фирмы уже объявили о запуске серийных моделей в конце этого или в начале следующего года, а вот японские компании Mazda и Toyota пока находятся в догоняющих. Но если у Toyota хотя бы есть гибриды, то у Mazda нет и того. Впрочем, в ближайшие годы ситуация изменится.
Как сообщил глава фирмы Акира Марумото, первый электромобиль Mazda выйдет в 2020 году, пишет ixbt.com. И что самое интересное, это будет оригинальная разработка – созданная не в сотрудничестве с Toyota. После этого, в 2021 и 2022 годах, выйдут две модели подключаемых гибридов – вот они как раз могут быть созданы уже вместе с Toyota.
Несмотря на то, что Mazda имеет долгосрочный план развития двигателей внутреннего сгорания линейки Skyactiv, без электромобилей и гибридов ей уже не прожить. И дело даже не в том, что электромобили сейчас находятся на пике моды – компании попросту не уложиться во все время ужесточающиеся в ЕС требования по выбросу углекислого газа на весь модельный ряд. В таком случае ей либо придется заключать сотрудничество с каким-то производителем электромобилей (как это сделали Fiat Chrysler и Tesla), либо платить большие штрафы.
В такой ситуации выпуск даже одного электромобиля выглядит более чем логично – он разом заметно снижает выбросы углекислого газа по всему модельному ряду, который у Mazda и так небольшой.