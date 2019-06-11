Вт, 11.06.2019
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  • Скончался эстонский заслуженный тренер и призер чемпионата Европы по парусному спорту

Скончался эстонский заслуженный тренер и призер чемпионата Европы по парусному спорту

Поминальная свеча. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

10 июня после продожлительной болезни скончался один из легендарных эстонских яхтсменов, Юри Шарашкин, передает Postimees.

80-летний Юри Шарашкин был почетным членом яхтклуба "Калев", а также кавалером знака "Белой звезды" V класса. Шарашкин - неоднократный призер чемпионатов ЭССР и СССР по яхтенному и буерному спорту, а в 1978 на ЧЕ по буерному спорту завоевал бронзовую награду.

После окончания спортивной карьеры Шарашкин стал тренером, воспитав буеристов не только в нашей стране, но и за рубежом, а также более 20 лет был судьей Международного союза парусного спорта.

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