В Таллинне по халатности чиновников похитили ребенка?

Сегодня вечером передача «Радар», выходящая на телеканале Kanal2, расскажет зрителям о семейной трагедии, заложником в которой оказался пятилетний мальчик. Как такое стало возможным, и почему мать ребенка и ее защитник убеждены, что в Эстонии произошло похищение ребенка?
Весной этого года живущая в Таллинне женщина – назовем ее Оксаной – проиграла в Апелляционном суде Афин право опеки над своим пятилетним сыном Кириллом. Полное право опеки над ребенком перешло к отцу Кирилла – гражданину Греции, которого в этой истории называют Димитрисом. Благодаря этому решению, 3 мая отец смог сделать соответствующую отметку в Регистре народонаселения Эстонии и уже 9 мая он вывез ребенка из страны.
«Трудно здесь находиться, - говорит Оксана в комнате своего сына, которая пустует уже месяц. – Все вещи здесь напоминают о ребенке. Не знаю, где он…»
Эта печальная история началась не внезапно. Ей предшествовал ряд весьма драматических событий. Оксана и Димитрис познакомились в 2013 году в Норвегии, где женщина была на обучении. Через год пара решила пожениться. Сын Кирилл родился через год 1 мая 2014 года.
Ситуация обострилась, когда бизнес Димитриса в Эстонии дал крен, и в 2016 году он вернулся в Грецию. Несмотря на это, на рождество Оксана решила отправиться с ребенком в Грецию, чтобы спокойно завершить отношения с мужем, и сообщить об этом родителям мужа. Именно с этого момента началась большая трагедия Оксаны, которая продолжается до сих пор. Подробности смотрите уже сегодня вечером в 21.00 в передаче «Радар» на телеканале Kanal2.