В Таллинне по халатности чиновников похитили ребенка?

Весной этого года живущая в Таллинне женщина – назовем ее Оксаной – проиграла в Апелляционном суде Афин право опеки над своим пятилетним сыном Кириллом. Полное право опеки над ребенком перешло к отцу Кирилла – гражданину Греции, которого в этой истории называют Димитрисом. Благодаря этому решению, 3 мая отец смог сделать соответствующую отметку в Регистре народонаселения Эстонии и уже 9 мая он вывез ребенка из страны.

«Трудно здесь находиться, - говорит Оксана в комнате своего сына, которая пустует уже месяц. – Все вещи здесь напоминают о ребенке. Не знаю, где он…»

Эта печальная история началась не внезапно. Ей предшествовал ряд весьма драматических событий. Оксана и Димитрис познакомились в 2013 году в Норвегии, где женщина была на обучении. Через год пара решила пожениться. Сын Кирилл родился через год 1 мая 2014 года.