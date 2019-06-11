Фото: бассейн на крыше лондонского небоскреба может быть опасным для жизни

Как мы уже сообщали, британская компания Compass Pools представила проект 55-этажного небоскреба, на крыше которого планируется разместить открытый бассейн с прозрачным дном и бортами. Но возникли проблемы, сообщает Realty.newsru со ссылкой на CNN.
Проект под названием Infinity London его создатели называют первым в своем роде зданием с бассейном на крыше, обеспечивающим 360-градусный обзор. Специальная система будет следить за ветром и предотвращать выплескивание воды через край бассейна, а для подогрева воды в нем планируется использовать тепло от системы кондиционирования воздуха в здании. В ночное время бассейн будет освещен подсветкой, а на нескольких этажах под ним разместится пятизвездочный отель. Начать строительство планируется в 2020 году, но точное место возведения небоскреба пока не определено.
London to get 'world's first' infinity pool with 360-degree views https://t.co/ZAlgf8BTED pic.twitter.com/F6De8pX1HH— CNN International (@cnni) 6 июня 2019 г.
На подготовленных дизайнерами рендерах видно, что в бассейне, объем которого составит 600 тысяч литров, нет внешних или боковых лестниц. В Compass Pools утверждают, что для попадания в бассейн планируется использовать винтовую лестницу, которая будет выдвигаться из дна бассейна.
Пользователи соцсетей отмечают, что это пояснение не слишком понятно: в компании не раскрывают подробности о деталях работы механизма. Например, многие задаются вопросом, как при выдвижении лестницы планируется сохранять воду в бассейне. Неясно также, как посетители бассейна будут попадать на нее. Наконец, потенциальная возможность поломки механизма требует наличия альтернативного способа покинуть бассейн, но и про него проектировщики не упоминают.
who gonna be the first rapper to say infinity pool drip in a song https://t.co/kL0t6zlQTK— alex (@mineifiwildout) 7 июня 2019 г.
При обсуждении проекта некоторые пользователи вспомнили популярную компьютерную игру Sims, персонажей в которой можно убить, убрав из бассейна лестницу.