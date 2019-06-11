Фото: бассейн на крыше лондонского небоскреба может быть опасным для жизни

Проект под названием Infinity London его создатели называют первым в своем роде зданием с бассейном на крыше, обеспечивающим 360-градусный обзор. Специальная система будет следить за ветром и предотвращать выплескивание воды через край бассейна, а для подогрева воды в нем планируется использовать тепло от системы кондиционирования воздуха в здании. В ночное время бассейн будет освещен подсветкой, а на нескольких этажах под ним разместится пятизвездочный отель. Начать строительство планируется в 2020 году, но точное место возведения небоскреба пока не определено.

На подготовленных дизайнерами рендерах видно, что в бассейне, объем которого составит 600 тысяч литров, нет внешних или боковых лестниц. В Compass Pools утверждают, что для попадания в бассейн планируется использовать винтовую лестницу, которая будет выдвигаться из дна бассейна.

Пользователи соцсетей отмечают, что это пояснение не слишком понятно: в компании не раскрывают подробности о деталях работы механизма. Например, многие задаются вопросом, как при выдвижении лестницы планируется сохранять воду в бассейне. Неясно также, как посетители бассейна будут попадать на нее. Наконец, потенциальная возможность поломки механизма требует наличия альтернативного способа покинуть бассейн, но и про него проектировщики не упоминают.

who gonna be the first rapper to say infinity pool drip in a song https://t.co/kL0t6zlQTK — alex (@mineifiwildout) 7 июня 2019 г.