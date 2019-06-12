Министр экономики: Эстония хочет работать с Россией

Впервые за многие годы эстонский министр принял участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. А в чем прорыв?
Министр экономики и коммуникаций Таави Аас прокомментировал в прямом эфире недавнюю встречу в российским коллегой Евгением Дитрихом на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.
Глава МинЭкономики Эстонии пояснил, в каких сферах появилась надежда на возобновление сотрудничества. Таави Аас также признал, что ускорения движения пассажирских поездов в направлении Москвы и Петербурга в ближайшее время ждать не приходится.
«Здесь многое зависит и от Эстонии. Нам необходимо самим организовать работу таможенников внутри поезда, чтобы проводить контроль на ходу. На данный момент – это вопрос отсутствия ресурсов. Департамент полиции и погранохраны пока не изыскал необходимых средств», – отметил он.
Фрагмент беседы:
– Что озвучила российская сторона? К какому сотрудничеству она готова?
– Самое главное, что эта встреча вообще состоялась.
Хорошо уже то, что обе стороны нашли время для общения. Мы говорили о том, что встречи на таком высоком уровне, действительно, важны.
Главная договоренность – решение возобновить работу межправительственной комиссии по транспорту. Без этой комиссии ничего нельзя решить.
– Наблюдаете ли вы изменение настроений с российской стороны?
– Мне кажется, что российская сторона готова к сотрудничеству с Эстонией. Но, разумеется, они хотят видеть, что интерес к сотрудничеству есть и со стороны Эстонии.
Отмечу, что интерес бизнеса к сотрудничеству всегда был и есть, но отсутсвие контактов на государственном уровне на протяжении нескольких лет повлияло на состояние наших отношений и работу комиссии. Теперь контакты налажены и препятствий для работы комиссии не осталось.
Россия готова к сотрудничеству с Эстонией. Теперь они хотят видеть, что интерес к сотрудничеству есть и со стороны Эстонии.
– Что же мешает России идти на полноценное сотрудничество с Эстонией?
– Очень важным сигналом стал визит президента Эстонии в Россию. Поездка Керсти Кальюлайд в Москву открыла очень много дверей для эстонских предпринимателей.
Желание сотрудничать есть. Хотя, конечно, нужно учитывать, что Эстония является частью Евросоюза, который ведет свою политику в отношении России, и нам очень трудно менять этот курс.
Однако, стоит посмотреть на то, как работает Латвия и Финляндия, которые давно наладили контакты с Россией и успешно с ней сотрудничают. Думаю, что мы должны работать с Россией по примеру наших соседей.
– То есть, полноценному сотрудничеству мешает именно то, что мы идем в фарватере санкционной политики ЕС?
– Конечно, это влияет, но той же Латвии и Финляндии санкционная политика не мешает поддерживать контакты с Россией, благодаря которым они имеют хорошие возможности для сотрудничества, получают транзит. Кроме того, есть ряд направлений, на которые санкции не влияют.
Это касается пассжирского сообщения и возможности ускоренного пересения границ. Здесь нужно просто больше работать.
– Не кажется ли вам, что мы движемся навстречу друг другу при закрытых дверях?
– Да, действиельно это так. Но теперь ситуация изменилась. Я имею в виду визит президента в Москву и встречу в Санкт-Петербурге. Это поможет нашему бизнесу.
– В каких сферах появилась надежда на возобновление сотрудничества?
– В первую очередь, это пассажирское сообщение.
Россия подтвердила, что заинтересована в том, чтобы был прямой поезд из Москвы в Таллинн. Обе стороны заинтересованы и в том, чтобы поезда в Петербург ехали быстрее блягодаря введению таможенного контроля «на ходу».
Обсуждался и вопрос отмены требования залога для лизинговых автомобилей. Министр транспорта России пообещал, что таможенники вплотную займутся решением этого вопроса.
Увеличение транзита – это тоже вопрос переговоров. Эстония заинтересована в контейнерных поездах из Китая.
– Когда будет запущен скорый поезд с Санкт-Петербург с быстрым контролем в пути?
– О датах сложно говорить, так как многое зависит и от Эстонии.
Нам необходимо самим организовать работу таможенников внутри поезда, чтобы проводить контроль на ходу. На данный момент – это вопрос отсутствия ресурсов. Департамент полиции и погранохраны пока не изыскал средств для этого.
– То есть, денег нет, запуск откладывается на неопределенное будущее?
– Можно сказать и так. Конкретных сроков мы назвать не можем.
– Когда возможны подвижки с отменой залогов для лизинговых машин?
– Министр обещал обсудить этот вопрос с таможней России. Проблему будет намного проще решить, если возобновятся ежедневные контакты на уровне межправительственной комиссии.
– Когда может возобновиться работа межправительственной комиссии?
– Мы определись в Петербурге с контактным лицом с российской стороны, который будет заниматься продвижением этого вопроса. В первую очередь должен быть назначен руководитель комиссии.
Очень надеюсь, что комиссия сможет собраться уже в этом году. Причем, нет никаких препятствий для того, чтобы первое заседание прошло либо в России, либо в Эстонии.
– Каковы перспективы транзита?
– Специалисты по транзиту были настроены довольно оптимистично после нашей встречи.
– Этот вопрос будет решаться в политической или экономической плоскости?
– В обеих. На политическом уровне уже сделан ряд шагов. Дело – за специалистами.
– Какую выгоду Эстония может извлечь из участия в этом форуме? И что Эстония готова предложить взамен?
– Бизнес развивается только тогда, когда обе стороны получают пользу. Россия может получить пользу от использования наших портов. Для них это возможность идти в Скандинавию.
Своей поездкой на форум мы продемонстрировали, что мы есть, мы никуда не исчезли. Эстония хочет работать с Россией. Если не поддерживать контакты, возможностью сотрудничасть с россиянами воспользуются другие.
– Удалось ли убедить Россию, что Эстония готова приоткрыть свои двери для соседей?
– Думаю, что это так. Визит на уровне министра – это четкий сигнал того, что мы заинтересованы в совместной работе с Россией. Политические конктакты помогут открыть двери для бизнесменов.
Смотрите интервью сегодня в повторе!
- Что озвучила российская сторона? К какому сотрудничеству она готова?
- Наблюдается ли изменение настроений среди российских партнеров?
- Что мешает Эстонии и России идти на полноценное сотрудничество?
- В каких сферах появилась надежда на возобновление диалога?
- Какую выгоду Эстония может извлечь из участия в этом форуме? И что готова предложить взамен?
- Какие шаги намечены на будущее?
Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia