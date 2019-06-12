Министр экономики: Эстония хочет работать с Россией

Министр экономики и коммуникаций Таави Аас прокомментировал в прямом эфире недавнюю встречу в российским коллегой Евгением Дитрихом на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Т.Аас: Финляндия и Латвия успешно работают с Россией. И нам пора! ФОТО: Remo Tõnismäe /

Глава МинЭкономики Эстонии пояснил, в каких сферах появилась надежда на возобновление сотрудничества. Таави Аас также признал, что ускорения движения пассажирских поездов в направлении Москвы и Петербурга в ближайшее время ждать не приходится.

«Здесь многое зависит и от Эстонии. Нам необходимо самим организовать работу таможенников внутри поезда, чтобы проводить контроль на ходу. На данный момент – это вопрос отсутствия ресурсов. Департамент полиции и погранохраны пока не изыскал необходимых средств», – отметил он.

Фрагмент беседы:

– Что озвучила российская сторона? К какому сотрудничеству она готова?

– Самое главное, что эта встреча вообще состоялась.

Хорошо уже то, что обе стороны нашли время для общения. Мы говорили о том, что встречи на таком высоком уровне, действительно, важны.

Главная договоренность – решение возобновить работу межправительственной комиссии по транспорту. Без этой комиссии ничего нельзя решить.

– Наблюдаете ли вы изменение настроений с российской стороны?

– Мне кажется, что российская сторона готова к сотрудничеству с Эстонией. Но, разумеется, они хотят видеть, что интерес к сотрудничеству есть и со стороны Эстонии.

Отмечу, что интерес бизнеса к сотрудничеству всегда был и есть, но отсутсвие контактов на государственном уровне на протяжении нескольких лет повлияло на состояние наших отношений и работу комиссии. Теперь контакты налажены и препятствий для работы комиссии не осталось.

Россия готова к сотрудничеству с Эстонией. Теперь они хотят видеть, что интерес к сотрудничеству есть и со стороны Эстонии.

– Что же мешает России идти на полноценное сотрудничество с Эстонией?

– Очень важным сигналом стал визит президента Эстонии в Россию. Поездка Керсти Кальюлайд в Москву открыла очень много дверей для эстонских предпринимателей.

Желание сотрудничать есть. Хотя, конечно, нужно учитывать, что Эстония является частью Евросоюза, который ведет свою политику в отношении России, и нам очень трудно менять этот курс.

Однако, стоит посмотреть на то, как работает Латвия и Финляндия, которые давно наладили контакты с Россией и успешно с ней сотрудничают. Думаю, что мы должны работать с Россией по примеру наших соседей.

– То есть, полноценному сотрудничеству мешает именно то, что мы идем в фарватере санкционной политики ЕС?

– Конечно, это влияет, но той же Латвии и Финляндии санкционная политика не мешает поддерживать контакты с Россией, благодаря которым они имеют хорошие возможности для сотрудничества, получают транзит. Кроме того, есть ряд направлений, на которые санкции не влияют.

Это касается пассжирского сообщения и возможности ускоренного пересения границ. Здесь нужно просто больше работать.