Ср, 12.06.2019
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Министр экономики: Эстония хочет работать с Россией

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Впервые за многие годы эстонский министр принял участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. А в чем прорыв?

Министр экономики и коммуникаций Таави Аас прокомментировал в прямом эфире недавнюю встречу в российским коллегой Евгением Дитрихом на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге.

Т.Аас: Финляндия и Латвия успешно работают с Россией. И нам пора!

ФОТО: Remo Tõnismäe /

Глава МинЭкономики Эстонии пояснил, в каких сферах появилась надежда на возобновление сотрудничества. Таави Аас также признал, что ускорения движения пассажирских поездов в направлении Москвы и Петербурга в ближайшее время ждать не приходится.

«Здесь многое зависит и от Эстонии. Нам необходимо самим организовать работу таможенников внутри поезда, чтобы проводить контроль на ходу. На данный момент – это вопрос отсутствия ресурсов. Департамент полиции и погранохраны пока не изыскал необходимых средств», – отметил он.

Фрагмент беседы:

– Что озвучила российская сторона? К какому сотрудничеству она готова?

– Самое главное, что эта встреча вообще состоялась.

Хорошо уже то, что обе стороны нашли время для общения. Мы говорили о том, что встречи на таком высоком уровне, действительно, важны.

Главная договоренность – решение возобновить работу межправительственной комиссии по транспорту. Без этой комиссии ничего нельзя решить.       

– Наблюдаете ли вы изменение настроений с российской стороны?

– Мне кажется, что российская сторона готова к сотрудничеству с Эстонией. Но, разумеется, они хотят видеть, что интерес к сотрудничеству есть и со стороны Эстонии.

Отмечу, что интерес бизнеса к сотрудничеству всегда был и есть, но отсутсвие контактов на государственном уровне на протяжении нескольких лет повлияло на состояние наших отношений и работу комиссии. Теперь контакты налажены и препятствий для работы комиссии не осталось.

Россия готова к сотрудничеству с Эстонией. Теперь они хотят видеть, что интерес к сотрудничеству есть и со стороны Эстонии.

– Что же мешает России идти на полноценное сотрудничество с Эстонией?

– Очень важным сигналом стал визит президента Эстонии в Россию. Поездка Керсти Кальюлайд в Москву открыла очень много дверей для эстонских предпринимателей.

Желание сотрудничать есть. Хотя, конечно, нужно учитывать, что Эстония является частью Евросоюза, который ведет свою политику в отношении России, и нам очень трудно менять этот курс.

Однако, стоит посмотреть на то, как работает Латвия и Финляндия, которые давно наладили контакты с Россией и успешно с ней сотрудничают. Думаю, что мы должны работать с Россией по примеру наших соседей.

– То есть, полноценному сотрудничеству мешает именно то, что мы идем в фарватере санкционной политики ЕС?

– Конечно, это влияет, но той же Латвии и Финляндии санкционная политика не мешает поддерживать контакты с Россией, благодаря которым они имеют хорошие возможности для сотрудничества, получают транзит. Кроме того, есть ряд направлений, на которые санкции не влияют.

Это касается пассжирского сообщения и возможности ускоренного пересения границ. Здесь нужно просто больше работать.

– Не кажется ли вам, что мы движемся навстречу друг другу при закрытых дверях?

– Да, действиельно это так. Но теперь ситуация изменилась. Я имею в виду визит президента в Москву и встречу в Санкт-Петербурге. Это поможет нашему бизнесу.

– В каких сферах появилась надежда на возобновление сотрудничества?

– В первую очередь, это пассажирское сообщение.

Россия подтвердила, что заинтересована в том, чтобы был прямой поезд из Москвы в Таллинн. Обе стороны заинтересованы и в том, чтобы поезда в Петербург ехали быстрее блягодаря введению таможенного контроля «на ходу».

Обсуждался и вопрос отмены требования залога для лизинговых автомобилей. Министр транспорта России пообещал, что таможенники вплотную займутся решением этого вопроса.

Увеличение транзита – это тоже вопрос переговоров. Эстония заинтересована в контейнерных поездах из Китая.

– Когда будет запущен скорый поезд с Санкт-Петербург с быстрым контролем в пути?

– О датах сложно говорить, так как многое зависит и от Эстонии.

Нам необходимо самим организовать работу таможенников внутри поезда, чтобы проводить контроль на ходу. На данный момент – это вопрос отсутствия ресурсов. Департамент полиции и погранохраны пока не изыскал средств для этого.

– То есть, денег нет, запуск откладывается на неопределенное будущее?

– Можно сказать и так. Конкретных сроков мы назвать не можем.

– Когда возможны подвижки с отменой залогов для лизинговых машин?

– Министр обещал обсудить этот вопрос с таможней России. Проблему будет намного проще решить, если возобновятся ежедневные контакты на уровне межправительственной комиссии.

– Когда может возобновиться работа межправительственной комиссии?

– Мы определись в Петербурге с контактным лицом с российской стороны, который будет заниматься продвижением этого вопроса. В первую очередь должен быть назначен руководитель комиссии.

Очень надеюсь, что комиссия сможет собраться уже в этом году. Причем, нет никаких препятствий для того, чтобы первое заседание прошло либо в России, либо в Эстонии.

– Каковы перспективы транзита?

– Специалисты по транзиту были настроены довольно оптимистично после нашей встречи.

– Этот вопрос будет решаться в политической или экономической плоскости?

– В обеих. На политическом уровне уже сделан ряд шагов. Дело – за специалистами.

– Какую выгоду Эстония может извлечь из участия в этом форуме? И что Эстония готова предложить взамен?

– Бизнес развивается только тогда, когда обе стороны получают пользу. Россия может получить пользу от использования наших портов. Для них это возможность идти в Скандинавию.

Своей поездкой на форум мы продемонстрировали, что мы есть, мы никуда не исчезли. Эстония хочет работать с Россией. Если не поддерживать контакты, возможностью сотрудничасть с россиянами воспользуются другие.

– Удалось ли убедить Россию, что Эстония готова приоткрыть свои двери для соседей?

– Думаю, что это так. Визит на уровне министра – это четкий сигнал того, что мы заинтересованы в совместной работе с Россией. Политические конктакты помогут открыть двери для бизнесменов.

Смотрите интервью сегодня в повторе!

Студия Postimees: визит министра в Санкт-Петербург – что предложила Россия Эстонии? Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia

ФОТО: Remo Tõnismäe /

  • Что озвучила российская сторона? К какому сотрудничеству она готова?
  • Наблюдается ли изменение настроений среди российских партнеров?
  • Что мешает Эстонии и России идти на полноценное сотрудничество?
  • В каких сферах появилась надежда на возобновление диалога?
  • Какую выгоду Эстония может извлечь из участия в этом форуме? И что готова предложить взамен?
  • Какие шаги намечены на будущее? 

Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia 

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