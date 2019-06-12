Ср, 12.06.2019
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  • Студия Postimees: визит министра в Санкт-Петербург – что предложила Россия Эстонии?

Студия Postimees: визит министра в Санкт-Петербург – что предложила Россия Эстонии?
10:30

Впервые за многие годы эстонский министр принял участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. А в чем прорыв?

Министр экономики и коммуникаций Таави Аас прокомментирует в прямом эфире недавнюю встречу в российским коллегой Евгением Дитрихом на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Смотрите интервью сегодня в 10:30!

  • Что озвучила российская сторона? К какому сотрудничеству она готова?
  • Наблюдается ли изменение настроений среди российских партнеров?
  • Что мешает Эстонии и России идти на полноценное сотрудничество?
  • В каких сферах появилась надежда на возобновление диалога?
  • Какую выгоду Эстония может извлечь из участия в этом форуме? И что готова предложить взамен?
  • Какие шаги намечены на будущее? 

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