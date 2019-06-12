Студия Postimees: визит министра в Санкт-Петербург – что предложила Россия Эстонии?
Впервые за многие годы эстонский министр принял участие в Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. А в чем прорыв?
Министр экономики и коммуникаций Таави Аас прокомментирует в прямом эфире недавнюю встречу в российским коллегой Евгением Дитрихом на полях Международного экономического форума в Санкт-Петербурге. Смотрите интервью сегодня в 10:30!
- Что озвучила российская сторона? К какому сотрудничеству она готова?
- Наблюдается ли изменение настроений среди российских партнеров?
- Что мешает Эстонии и России идти на полноценное сотрудничество?
- В каких сферах появилась надежда на возобновление диалога?
- Какую выгоду Эстония может извлечь из участия в этом форуме? И что готова предложить взамен?
- Какие шаги намечены на будущее?