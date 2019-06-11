За год эстонская клубника подорожала на два евро

Помимо клубники, там можно было найти свежие огурцы по 2,5 евро за килограмм. По сравнению с прошлым годом, клубника подорожала на два евро: 12 июня 2018 года на тартуском открытом рынке она стоила восемь евро, передает Tartu Postimees.

В здании рынка вчера эта ягода продавалась аж за 12 евро за килограмм. Было заметно, что выставленная там на продажу клубника свежее той, что представлена на открытом рынке. Свежие и соленые огурцы в здании рынка тоже стоили дороже. За килограмм красивых свежих огурцов нужно было выложить 3,5 евро, большие и переросшие продавались за два евро за килограмм.

Продавец клубники Сальме Рандер рассказал, что в воскресенье продал 90 килограммов ягод, а вчера до полудня планировал реализовать 150 килограммов. Поскольку в воскресенье он привез на рынок сто килограммов клубники, в понедельник оставшиеся десять килограммов он продавал по скидке на соседнем прилавке. «Я не могу вчерашнюю ягоду продавать по той же цене, что и свежую ягоду. Со вкусом все в порядке, но вид не тот», - признает он.

Помощница Сальме Рандера - Эллиане Штейнмиллер - считает, что цены на клубнику снизятся только через две неделе. 30 июня позапрошлого года она стоила семь евро за килограмм.