Автомобили такси в аэропорту разбил бывший таксист

Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт, разбивший в субботу около 23 часов в аэропорту машины такси 31-летний мужчина был пьян. Поскольку в процессе он пострадал и сам, медицинские работники осмотрели его на месте происшествия и оказали ему первую помощь. После этого полицейский патруль доставил дебошира в арестную камеру. На данный момент в отношении него возбуждено уголовное дело. Мотив нападения пока неясен.

Члену правления Tulika takso Мати Саару и руководителю таксопарка Tallink takso Андрусу Тыруке личность устроившего в аэропорту акт вандализма неизвестна. «Говорят, что это бывший таксист, но не из Tallink takso», - сказал Тыруке.

Мати Саар добавил, что речь идет о высоком и очень агрессивном мужчине, поэтому ставшие жертвами таксисты поначалу не рискнули оказать ему сопротивление: «Он там орудовал, и сразу никто не вмешался».

По данным Postimees, официально работавший ранее таксистом человек сейчас оказывает услуги посредством платформы Bolt. Пресс-секретарь Bolt Карин Казе сказала, что у них такой информации нет.

По словам руководителя автопарка Tallink takso Андруса Тыруке, ущерб, причиненный этому предприятию, достигает суммы в 2000 евро. В инциденте крупно пострадали три машины фирмы - разбиты задние стекла и плафоны, еще одна имеет вмятину на заднем крыле. Ущерб будет покрывать Tallink takso, поскольку ни у одной машины не было страховки каско.

Ущерб, причиненный такси фирмы Tulika, по словам члена правления Марти Саара, еще утснавливается. Пострадали машины, специально обслуживающие аэропорт – разбито одно заднее стекло и пара боковых зеркал.

Общавшийся с Postimees водитель такси Tulika Александр стоял во время нападения в середине очереди. Внезапно он услышал хлопки позади себя: «Подумал, что что-то ремонтируют».