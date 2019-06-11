Фото: дизайн комнаты отвлек детей от гаджетов

Дизайнер интерьера Линси Мак-Нил оформила по просьбе семьи, где растут два сына, детскую, в которой ее обитателям есть чем заняться, кроме гаджетов.

Об этом дизайнер написала в своем блоге Casual + Eclectic Interiors. Ее задачей было создать пространство, которое отвлекло бы мальчишек семи и четырнадцати лет от телефонов и компьютера. Дизайнер с гордостью отмечает, что задача с честью выполнена.

ФОТО: thecasualeclectic.com

Комната получилась красочной, со множеством игрушек, умных мест для хранения и даже персональной стеной для скалолазания. Кровати также обрадовали юных обитателей комнаты: они расположены высоко под потолком.

Самым большим вызовом стала стена для скалолазания, устройство которой требовало тщательного обдумывания и расчета. К работе был привлечен даже муж Линси - инженер по профессии, который обычно в дизайнерские проекты жены не вмешивался.

ФОТО: thecasualeclectic.com

Новый домик получил даже домашний питомец мальчишек - геккон по имени Спайк.

Безусловно, эта комната - не образец для подражания, так как она спроектирована для конкретных детей. Дизайнер советует найти для каждого ребенка что-то особенное, именно то, чем он любит и предпочитает заниматься. Главное, чтобы комната не была скучной.