Сокровища Древнего Египта попадут в художественный музей Kumu

На выставке будут представлены экспонаты из собрания Египетского музея в Турине, чья коллекция предметов древней цивилизации считается одной из самых масштабных и важных за пределами Египта.

«Выставка «Величие Египта» – очень особенный проект, который с помощью 500 предметов из коллекции Египетского музея расскажет о длинной истории цивилизации Древнего Египта – от ее возникновения до периода правления династии Птолемеев», – заявил директор Египетского музея в Турине Кристьян Греко.

Параллельные выставки в двух городах раскроют посетителям историю искусства, основы религии и мировоззрения древних египтян, пояснила директор музея Kumu Кади Полли.