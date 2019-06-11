Сокровища Древнего Египта попадут в художественный музей Kumu

Эстонский художественный музей Kumu, музей Amos Rex в Хельсинки и Египетский музей в итальянском Турине сообщают о совместном проекте. В октябре 2020 года откроется грандиозная выставка «Величие Египта» (Egiptuse hiilgus), которая будет разделена на две части и параллельно пройдет в музее Kumu в Таллинне и музее Amos Rex в Хельсинки.
На выставке будут представлены экспонаты из собрания Египетского музея в Турине, чья коллекция предметов древней цивилизации считается одной из самых масштабных и важных за пределами Египта.
«Выставка «Величие Египта» – очень особенный проект, который с помощью 500 предметов из коллекции Египетского музея расскажет о длинной истории цивилизации Древнего Египта – от ее возникновения до периода правления династии Птолемеев», – заявил директор Египетского музея в Турине Кристьян Греко.
Параллельные выставки в двух городах раскроют посетителям историю искусства, основы религии и мировоззрения древних египтян, пояснила директор музея Kumu Кади Полли.
Параллельные выставки откроются в 2020 году в музее Amos Rex в Хельсинки 8 октября, и 9 октября в музее Kumu в Таллинне. В Таллинне выставка будет открыта до 14 февраля 2021 года, в Хельсинки – до 17 января 2021 года.