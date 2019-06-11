Вт, 11.06.2019
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Испанский теннисист сошел с ума и чуть не уничтожил корт ракеткой

Tеннис

ФОТО: MARTIN BUREAU / AFP

Испанский теннисист Марио Вилелье-Мартинес во время матча на турнире серии "Челленджер" в Казахстане эмоционально отреагировал на проигранное очко.

23-летний испанец проиграл Томиславу Бркичу, упустив преимущество в сет и брейк в третьей партии. После поражения Мартинес не смог сдерживать эмоции: он начал неистово бить ракеткой по корту, поднимая клубы пыли. В итоге, испанец выкинул разбитую ракетку за пределы корта.

Встреча завершилась победой Бркича со счетом 1:6, 6:2, 7:5.

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