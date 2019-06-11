Испанский теннисист сошел с ума и чуть не уничтожил корт ракеткой

23-летний испанец проиграл Томиславу Бркичу, упустив преимущество в сет и брейк в третьей партии. После поражения Мартинес не смог сдерживать эмоции: он начал неистово бить ракеткой по корту, поднимая клубы пыли. В итоге, испанец выкинул разбитую ракетку за пределы корта.