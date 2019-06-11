Вт, 11.06.2019
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Власти Рима представили новый свод правил поведения для иностранных туристов

Igal aastal viskavad turistid Trevi purskkaevu roomas umbes 1,5 miljoni euro jagu münte.

ФОТО: Stefano Venturini / Scanpix

Власти итальянской столицы обновили список запретов, распространяющихся на иностранных гостей. Об этом пишет Independent.

Новый свод правил поведения для иностранных туристов представлен Городским советом Рима, пишет turizm.ru. В городе обновили и весьма расширили список запретов. При этом остались действующими многие исторические правила, некоторые из которых датированы еще 1947 годом, — сообщает издание.

В частности, в Риме запрещено ходить мужчинам на публике с голым торсом, влюбленным парочкам крепить замки к мостам, употреблять еду типа шаурмы поблизости с популярными туристическими достопримечательностями, такими как Фонтан Треви. Городские власти также запретили продажу мест в очередях в некоторые знаковые места Вечного города — это обычное явление в музеях Ватикана и Колизее.

Не получится у туристов и сфотографироваться с римскими центурионами. Платные фотографии с переодетыми в такие костюмы людьми также находятся под запретом. Еще одно правило касается туристов, передвигающихся по городу со своим багажом. По всемирно известной Испанской лестнице теперь нельзя катить чемодан на колесиках — только нести на руках.

Как отметили представители власти, Рим продолжает бороться с плохим поведением туристов. И если некоторые правонарушения приведут лишь к замечаниям полицейских, то другие грозят крупными штрафами. Заместитель начальника управления кадров и безопасности в Римском совете Марко Кардилли заявил, что старые правила были обновлены, чтобы соответствовать потребностям современного общества.

Ранее правительство итальянской столицы объявило о создании «черного списка» туристов, которых обвинили в вандализме, включая не только нанесение ущерба памятникам, но и вполне себе безобидное купание в римских фонтанах. Всем лицам, внесенным в такой список, въезд в Рим будет запрещен. В столице Италии действуют строгие запреты на купание и частичное погружение в городских фонтанах. Нельзя стирать в них одежду, мыть животных, а также садиться, ложиться и ходить по их частям. Штрафы за такие нарушения могут достигать 900 евро.

Введение большого количества запретов в Риме последовало вслед за принятием строгих правил поведения в Венеции, где в 2017 году стартовала кампания #EnjoyRespectVenezia. Она поощряет пребывание только тех туристов, которые ведут себя подобающе. Венецианские правила запрещают купаться в каналах, устраивать пикники вне общественных мест, слишком долго останавливаться на мостах, бросать мусор, ездить на велосипедах, стоять или лежать на скамейках, заниматься спортом без разрешения, прикреплять замки к памятникам и мостам, лазить по деревьям, зданиям и памятникам, переодеваться на публике, находиться в городе топлесс или в купальных костюмах. 

Особое внимание уделяется кормлению голубей, которых многие орнитологи уже давно называют «летающими крысами». Также запрещено шуметь по ночам и во время сиесты. За нарушение этих правил грозит штраф до 450 евро.

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