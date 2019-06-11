Проверка фактов: министр Кинго соврала насчет Леннарта Мери?

Министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго вчера заявила, что Леннарт Мери в заграничных поездках предпочитал говорить по-эстонски и использовать переводчика. Беглый поиск на Youtube говорит совсем о другом. Смотрите сами!
Леннарт Мери и русский язык:
В этом видео 1991 года Леннарт Мери отдает приказ убрать красный флаг со здания порта:Леннарт Мери и английский язык
В 1995 году Мери на английском языке сообщает о Советских войсках, покидающих ЭстониюЛеннарт Мери и немецкий язык:
В этом видео Мери дает продолжительное интервью на немецком
Леннарт Мери и финский язык
Воспоминания коллег
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, который работал с Леннартом Мери на дипломатической службе, назвал вчерашнее заявление Керт Кинго «нонсенсом», сказав, что Леннарт всегда говорил на языке своего собеседника или на английском, если последний не говорил по-французски, по-немецки, по-фински или по-русски:
This is absolute nonsense. I worked with President Meri on foreign policy 1990-2001. All who worked with him -- and there are scores -- know he always spoke in the language of his interlocutor or then in English if other was not a French, German, Russian or Finnish speaker. pic.twitter.com/u86XqLQFHV— toomas hendrik ilves (@IlvesToomas) June 10, 2019
Вчера Кинго в передаче Vikerraadio заявила, что «президент Леннарт Мери за границей всегда говорил по-эстонски, несмотря на то, что владел тремя или четырьмя языками». На иностранном языке, по мнению Кинго, Мери говорил только со своими хорошими друзьями.