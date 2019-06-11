Вт, 11.06.2019
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Проверка фактов: министр Кинго соврала насчет Леннарта Мери?

Леннарт Мери

ФОТО: Elmo Riig/Sakala.

Министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго вчера заявила, что Леннарт Мери в заграничных поездках предпочитал говорить по-эстонски и использовать переводчика. Беглый поиск на Youtube говорит совсем о другом. Смотрите сами!

Леннарт Мери и русский язык:

В этом видео 1991 года Леннарт Мери отдает приказ убрать красный флаг со здания порта:

Леннарт Мери и английский язык

В 1995 году Мери на английском языке сообщает о Советских войсках, покидающих Эстонию

Леннарт Мери и немецкий язык:

В этом видео Мери дает продолжительное интервью на немецком

Леннарт Мери и финский язык

 

Воспоминания коллег

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, который работал с Леннартом Мери на дипломатической службе, назвал вчерашнее заявление Керт Кинго «нонсенсом», сказав, что Леннарт всегда говорил на языке своего собеседника или на английском, если последний не говорил по-французски, по-немецки, по-фински или по-русски:

Вчера Кинго в передаче Vikerraadio заявила, что «президент Леннарт Мери за границей всегда говорил по-эстонски, несмотря на то, что владел тремя или четырьмя языками». На иностранном языке, по мнению Кинго, Мери говорил только со своими хорошими друзьями. 

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