Фото: съемочная группа Нолана приземлилась в Таллинне

В Таллиннском аэропорту припаркованы восемь джипов Toyota Land Cruiser и четыре микроавтобуса, которые должны забрать приземлившихся в Таллинне голливудских деятелей высшего уровня, пишет Postimees.
Согласно табличкам, установленным на автомобилях, в Эстонию прибыли несколько голливудских операторов и продюсеров, среди которых продюсер Хелен Медрано, которая приложила руку к таким фильмам как «Тайна личности Борна», «Миссия невыполнима», «Начало» и «Гладиатор».
Также должен был прибыть каскадер Крис Даниэлс, который снимался во многих фильмах о Человек-пауке и хите «Капитан Америка: Гражданская война».