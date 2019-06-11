Вт, 11.06.2019
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Фото: съемочная группа Нолана приземлилась в Таллинне

В Таллиннском аэропорту припаркованы восемь джипов Toyota Land Cruiser и четыре микроавтобуса, которые должны забрать приземлившихся в Таллинне голливудских деятелей высшего уровня, пишет Postimees.

Машины, ожидающие команду Нолана в аэропорту.

ФОТО: Sander Punamäe

Согласно табличкам, установленным на автомобилях, в Эстонию прибыли несколько голливудских операторов и продюсеров, среди которых продюсер Хелен Медрано, которая  приложила руку к таким фильмам как «Тайна личности Борна», «Миссия невыполнима», «Начало» и «Гладиатор».

Фотографы.

ФОТО: Sander Punamäe

Также должен был прибыть каскадер Крис Даниэлс, который снимался во многих фильмах о Человек-пауке и хите «Капитан Америка: Гражданская война».

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