Фото: съемочная группа Нолана приземлилась в Таллинне

Согласно табличкам, установленным на автомобилях, в Эстонию прибыли несколько голливудских операторов и продюсеров, среди которых продюсер Хелен Медрано, которая приложила руку к таким фильмам как «Тайна личности Борна», «Миссия невыполнима», «Начало» и «Гладиатор».