Новый портал для предпринимателей позволит отправлять э-счета бесплатно

Свою работу полностью обновленный портал arved.ee начнет в Эстонии в июне, сообщила пресс-служба компании BNS.

Как отметил руководитель Fitek Grupp Майт Сооару это позволит упростить процесс отправки и приема э-счетов и сделать его доступнее для каждого предприятия. «Начнем с Эстонии, отсюда пойдем в другие страны Балтии, после этого в Северные страны и Центральную Европу. Цель – в течение года покрыть большую часть Европы, используя для этого товарный знак InvoiceGate.com»,- сказал Сооару.

Обновленный портал arved.ee быстрый, он обладает современным дизайном и объединяет в себе различные возможности для использования. Посредством платформы счета можно отправлять в эстонскую сеть э-счетов и банки Эстонии, кроме того имеется возможность отправлять международные э-счета в различные страны Европы. С технологической точки зрения arved.ee является новой платформой, которую посредством различных возможностей можно расширять, новые услуги будут открываться постепенно.

«С 1 июля в Эстонии начнет действовать закон, который обязывает публичный сектор принимать лишь э-счета. Посредством обновленного портала у всех будет возможность бесплатно отправлять государству, местным самоуправлениям и другим учреждениям публичного сектора э-счета в установленном законом формате», - сказал бизнес-менеджер Fitek Андрес Лиллесте.