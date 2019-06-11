В велоспорте разгорелся скандал по поводу сексуальных домогательств

Официальные жалобы в Международный союз велосипедного спорта подали три спортсменки в возрасте от 23 до 38 лет, которые представляют Израиль, Францию и Финляндию. Француженка Хло Турбли осталась недовольна жестоким обращением и нарушением трудового договора.

Позднее Турблин добавила и обвинения в домогательствах. Финка Сара Мустонен обвиняет Ван Гассена в психологическом и сексуальном домогательствах, а Эстер Мейселс также обвиняет ван Гассена в домогательствах и насилии.

Сам голландец свою вину отрицает, но признает, что из-за своего вспыльчивого темперамента может легко завестись: "Да. Я могу что-то сгоряча сказать, но у меня с гонщицами команды отличные отношения, за исключением этой троицы. Я заявляю, что никогда я домогался этих спортсменок и не делал никаких замечаний с подтекстом в их адрес".