В велоспорте разгорелся скандал в связи с сексуальным насилием

Официальные жалобы в Международный союз велосипедного спорта подали три спортсменки в возрасте от 23 до 38 лет, которые представляют Израиль, Францию и Финляндию. Француженка Хло Турбли осталась недовольна жестоким обращением и нарушением трудового договора.

Позднее Турблин добавила и обвинения в домогательствах. Финка Сара Мустонен обвиняет Ван Гассена в психологическом и сексуальном домогательстве, а Эстер Мейселс также обвиняет ван Гассена в домогательствах и насилии

. Сам голландец свою вину отрицает, но признает, что из-за своего вспыльчивого темперамента может легко "завестись": "Да. я могу что-то сгоряча произнести, но у меня со свеми гонщицами команды отличные отношения, за исключением этой троицы. Я заявляю, что никогда я домагался этих спортсменок и не делал никаких замечаний "с подтекстом" в их адрес".