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Хотя я и не считаю себя человеком, зависимым от гаджетов, моя рука пару десятков раз за день тянется за телефоном и еще пару раз я пользуюсь iPad. Это, несомненно, многовато. Или, во всяком случае, такое могло бы случаться пореже. Полагаю, то же самое могут сказать о себе и некоторые читатели этих строк, пишет Эрки Орас в техноблоге Digitark.

Ученые Вашингтонского университета доказали существование т.н. пусковых механизмов (триггеров), которые снова и снова заставляют нас брать в руки телефон.

В свободную минутку

Стоим ли мы в какой-нибудь очереди, едем в общественном транспорте или ждем кого-то или чего-то, смартфон возникает в нашей ладони, как по мановению волшебной палочки, чтобы мы узнали о происходящем в мире, о том, кто и что написал в “мордокниге” или выставил в Instagram. Это кажется совершенно нормальным и практичным использованием времени.

Но дело в том, что некоторое количество скуки полезно для нашего мозга, и это – доказанный факт. Скука способствует развитию у нас творческого мышления. Так что в следующий раз, когда вы будете стоять в очереди или дожидаться кого-то, уставьтесь не в телефонный экран, а в пустоту – мозг отдохнет, а творческий потенциал вырастет.

Я, например, нашел в себе силы отказаться от того, чтобы пялиться в экран смартфона во время поездок в общественном транспорте, вместо этого я наблюдаю за окружающей жизнью. Противостоять соблазну можно гораздо успешнее, если на это время отключить уведомления на смартфоне.

Во время скучных или повторяющихся занятий