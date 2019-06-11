Вт, 11.06.2019
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Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов

Amazoni kontor New Yorgis. Amazon kulutab uurimis- ja arengutöödeks üle 20 miljardi dollari.

ФОТО: Mark Lennihan / AP/Scanpix

Американская транснациональная технологическая компания Amazon стала самым дорогим мировым брендом, опередив давних лидеров - концерны Apple и Google. Это следует из рейтинга BrandZ Top Global Brands за 2019 год, подготовленного агентством Kantar по заказу крупнейшей рекламной компании мира WPP и обнародованного во вторник, 11 июня.

Авторы исследования оценили стоимость бренда Amazon в 315 млрд долларов. Только в 2018 году эта компания еще занимала третью строчку в списке. "Разумные приобретения, приведшие к появлению новых источников дохода, великолепное обслуживание клиентов и способность опережать конкурентов путем предложения разнообразной экосистемы товаров и услуг, позволили Amazon последовательно увеличивать стоимость своего бренда", - отмечается в докладе.

Глава германского филиала Kantar Бернд Бюхнер заявил, что Amazon, начавший как интернет-магазин, сегодня удовлетворяет запросы потребителей в самых различных сферах, пишет DW.com. Эта компания, в числе прочего, составляет конкуренцию Netflix, предлагая собственный видеостриминг, и является крупным провайдером облачной инфраструктуры.

Другие топ-бренды 2019 года

На втором месте в списке BrandZ Top Global Brands 2019 года - концерн Apple (309,5 млрд долларов), на третьем - Google (309 млрд).

В рейтинг самых дорогих мировых брендов 15 китайских и 8 немецких компаний, в том числе SAP (16 место), Deutsche Telekom (25), Daimler (54), BMW (55), DHL (88), Siemens (92), Aldi (96) и Adidas (100).

Из российских компаний в рейтинг 2019 года не вошел никто. В 2009 - 2014 годах в списке еще присутствовали две российские компании, а в 2008 года - одна.

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