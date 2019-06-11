Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов

Американская транснациональная технологическая компания Amazon стала самым дорогим мировым брендом, опередив давних лидеров - концерны Apple и Google. Это следует из рейтинга BrandZ Top Global Brands за 2019 год, подготовленного агентством Kantar по заказу крупнейшей рекламной компании мира WPP и обнародованного во вторник, 11 июня.
Авторы исследования оценили стоимость бренда Amazon в 315 млрд долларов. Только в 2018 году эта компания еще занимала третью строчку в списке. "Разумные приобретения, приведшие к появлению новых источников дохода, великолепное обслуживание клиентов и способность опережать конкурентов путем предложения разнообразной экосистемы товаров и услуг, позволили Amazon последовательно увеличивать стоимость своего бренда", - отмечается в докладе.
Глава германского филиала Kantar Бернд Бюхнер заявил, что Amazon, начавший как интернет-магазин, сегодня удовлетворяет запросы потребителей в самых различных сферах, пишет DW.com. Эта компания, в числе прочего, составляет конкуренцию Netflix, предлагая собственный видеостриминг, и является крупным провайдером облачной инфраструктуры.
Другие топ-бренды 2019 года
На втором месте в списке BrandZ Top Global Brands 2019 года - концерн Apple (309,5 млрд долларов), на третьем - Google (309 млрд).
В рейтинг самых дорогих мировых брендов 15 китайских и 8 немецких компаний, в том числе SAP (16 место), Deutsche Telekom (25), Daimler (54), BMW (55), DHL (88), Siemens (92), Aldi (96) и Adidas (100).
Из российских компаний в рейтинг 2019 года не вошел никто. В 2009 - 2014 годах в списке еще присутствовали две российские компании, а в 2008 года - одна.