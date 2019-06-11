Остановленные мгновения

«За 17 лет очень многое изменилось, – говорит автор. – Справил бал и потихоньку удалился на второй план постмодернизм; заявил о себе постдраматический театр. И вместе с меняющейся жизнью общества изменился и взгляд театра на эту жизнь.

В первой книге тоже были Шекспир, Достоевский, Чехов, но теперь мы смотрим на них уже иначе. Определяющим стало стирание грани между трагическим и комическим, что является нормальной реакцией на то, что театр политического абсурда доминирует и в реальной жизни».

Вошедшие в книгу эссе посвящены не только постановкам собственно эстонских театров и нашего Русского, но и зарубежных, и постановкам не только по произведениям уже упомянутых классиков, но и многих других: среди них и Лев Толстой, и Жан Ануй, и Бертольд Брехт, и Том Стоппард, и Антон Хансен Таммсааре, и Александр Островский. Кстати, об Островском.

Мое «горячее, но одностороннее» знакомство с Борисом Тухом произошло задолго до того, как мы познакомились лично. К тому моменту он уже был известным журналистом и театральным и кинокритиком, но свежеиспеченную выпускницу университета, которая понятия не имела, какая судьба ее ждет, мало интересовали журналистика и критика. Однако интересовали театр и кино. А на экраны только что вышел «Жестокий романс» Эльдара Рязанова: это сейчас он классика и золотой фонд, а тогда на картину, с восторгом принятую большей частью публики, обрушилась официальная критика – в плохом смысле этого слова – общесоюзного масштаба.

Фильм бичевали за извращение Островского, ловили блох – всех деталей уже не помню, но, к возмущению молодого поколения, досталось Рязанову основательно. Лучом света в этом темном царстве (простите, но Островским же навеяно) стала рецензия Туха, который легко начихал на мейнстрим и «официальную точку зрения». Ага, подумала я: один нормальный критик есть, надо запомнить. И запомнила, и если его статьи встречала, то читала. А уже потом, много лет спустя, поняла, что рецензии Туха (сам он это слово не любит), можно читать с огромным интересом, даже если ты не смотрел спектакль или фильм: как сказал кто-то из знакомых, «прочитал – и как будто сам увидел».