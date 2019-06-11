Вт, 11.06.2019
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Почему летом ездить на машине опасно для здоровья

Пробка на улице Лийвалайа. Иллюстративное фото.

ФОТО: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

Автомобильные пробки в мегаполисах провоцируют заболевания нервной системы, желудочно-кишечного тракта, сердца и легких, а также способствуют ухудшению памяти и развитию депрессии. Поэтому для защиты водителя и пассажиров машины нужно оборудовать угольными фильтрами, работающими по принципу противогаза.

Как выяснили британские ученые из University of Surrey корень зла кроется в облаках выхлопных газов, образующихся в результате заторов на дорогах, пишет meddaily.ru. Ведь едва машины попадают в пробку, то уровень вредных веществ внутри кабины поднимается на 40 процентов.

Угарные газы или вариации оксида углерода связывают кровь и нарушают ее способность доставлять кислород. Это приводит к временной потере внимания и к кислородному голоданию. Особенно много угарного газа наблюдается в заторах с большим количеством грузовиков. Другую опасность представляют оксиды и диоксиды азота- NO и NO2. При контакте со слизистыми оболочками глаз, носа и бронхов образуется азотная и азотистая кислоты, и поэтому человек ощущает резь и жжение в глазах и при дыхании. Длительное воздействие оксидов азота может спровоцировать у людей хронический бронхит, воспаление слизистой желудочно-кишечного тракта, сердечные заболевания, и, как следствие, нервные расстройства и депрессии.

Кроме того, в выхлопных газах содержатся парафиновые (алканы), нафтеновые (цикланы) и ароматические (бензольные) углеводороды, всего более 150 разновидностей. Они очень токсичны и могут привести к возникновению и развитию злокачественных новообразований.

Именно поэтому в автомобильной пробке нельзя открывать окна. "Вентиляция должна идти через климатическую установку автомобиля с воздушным фильтром. Лучше всего перед летним сезоном с долгими поездками в пробках установить на автомобиль хороший угольный фильтр. Он устроен по принципу военного противогаза и отчасти очищает воздух не только от сажи, но и от многих вредных газов", -

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