«Рокетмен»: ла-ла-лендизация Элтона Джона

Редкостно несчастный

И третий фокус, простой, психологический: покажи, что герой редкостно несчастен, и зритель моментально себя с ним отождествит. Тут Элтон Джон идеален, потому что несчастность его велика и разнообразна. Он и маленький мальчик, которого не любят ни мать, ни отец – для них он не личность, но вечное поле боя; он и непризнанный (одно время) талант; он и гей, который не признаётся себе и другим в том, что он гей; он и обманут, и обобран своей большой любовью; он запутался и никак не может распутаться; наконец, last but not least, он рано лысеет. Однако не унывает никогда. Или почти никогда.