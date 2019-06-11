«Рокетмен»: ла-ла-лендизация Элтона Джона

Сравнивать эти два фильма, впрочем, так же несправедливо, как сравнивать самих Фредди Меркьюри и Элтона Джона. Оба вошли в историю, но очень разными; оба фильма эту историю искажают, но тоже очень по-разному. Сценарист «Богемской рапсодии» ради пущего драматизма придумал даже распад группы Queen на пустом месте, однако подана эта фейк-хистори на полном серьезе. Ну а «Рокетмен» сразу заявляет «Я – музыкальная фантазия, не более. Об Элтоне Джоне, да. Но фантазия. Но об Элтоне Джоне. Но фантазия. Как хотите, так меня и воспринимайте».

Редкостно несчастный

И это правильный подход. Всей правды не расскажешь, ее и сами герои, как правило, не знают, да и опасно это – заглядывать в голову и сердце кумира. Лучше рассказать сказку. С намеком – добрым молодцам уроком, для взрослых, но сказку. Чтобы в первых кадрах герой прямо в сценическом костюме дьявола врывался на заседание группы анонимных алкоголиков и, разоблачаясь физически, снимая с себя крылья, рога, шапочку, очки (ах, эти знаменитые элтонджоновы очки!), разоблачался бы и душевно, резал бы правду-матку о себе, о том, как дошел до жизни «алкоголика, кокаинщика, булимика, сидящего на марихуане и лекарствах»... но только чтобы при этом внутри него все пело и плясало, и он сам в первую очередь. Элтон Джон прежде всего музыкант. А музыкант поет всегда, особенно несчастный – что ему остается делать-то.

Так что если вы ждете от «Рокетмена» «правды» в духе «Богемской рапсодии», фильм вас удивит: куда больше он смахивает на «Ла-Ла Ленд» и прочие голливудские мюзиклы нового времени. И вот – первый фокус: кому-кому, а Элтону Джону ла-ла-лендизация подходит абсолютно. Его трагедия – это трагедия паяца: «Но слез моих не видно никому – что ж, Арлекин я, видно, неплохой». Главное – купиться, довериться, вжиться в эту полуфантастическую нереальность, где маленький Реджинальд Кеннет Дуайт – будущий сэр Элтон Геркулес Джон – внезапно запевает элтонджоновскую «I Want Love», «Я хочу любви», а отец, мать и бабушка все подпевают трогательно, что и они тоже хотят. Все хотят любви, но не все умеют любить, увы.

Костюм петуха как лучшее средство сбежать от внутренней действительности. ФОТО: wikimedia.com

Есть и второй фокус, без которого «Рокетмен» был бы вполовину менее блистателен: Элтона Джона играет Тэрон Эджертон, на певца внешне не похожий ни капельки. Эджертона помнят по обоим «Кингсменам», недавно он не слишком удачно сыграл Робин Гуда; это роли героические, может быть, с налетом комизма. Но – откуда что берется? – изображая Элтона Джона, Эджертон становится харизматичен особою харизмой, а актерские глубины в нем открываются такие, что жуть. Станиславский бы поверил; он говаривал, что блеск в глазах сыграть нельзя, а у Эджертона этот блеск есть в каждом кадре.