Карманные фонарики никогда ещё не были такими мощными, как теперь

Хорошие карманный фонарик, велосипедная фара или лампа для палатки – незаменимые средства как в домашнем хозяйстве, при езде на велосипеде, в походе, на охоте, рыбной ловле, так и для профессионального использования в силах обороны.

Современные технологические разработки превратили карманный фонарик в многофункциональное подручное средство. Как и все электронные изделия становятся всё миниатюрнее, так и в один маленький карманный фонарик вкладываются очень большие возможности, увеличивается срок их службы, и прибавляются дополнительные функции.

Хотя мы и называем их по-прежнему карманными фонариками, но, с учётом их свойств и светоотдачи, их можно отнести в разряд ручных прожекторов – при световом потоке 1000 люмен, диаметре всего 2,5 см, длине 13 и весе 77 граммов хочется использовать более сильное слово.

LED – это не волшебное слово

Наличие LED-элемента само по себе ещё не является гарантией мощности карманного фонарика. Торговая сеть заполнена LED-фонариками, световой поток которых не превышает и сотни люмен.

Если ещё семь лет назад говорили о силе света, имея в виду магический предел в 100 люмен, то сегодня небольшие и компактные карманные фонарики достигли уже светового потока около 1000 люмен. У более крупных карманных фонариков он уже может превышать 3000 люмен. У галогеновых и ксеноновых ламп старого поколения световой пучок измеряли в каких-то десятках метров, а сегодня у лучших, но всем доступных карманных фонариков Fenix световой поток может достигать уже более чем 900 метров.

Важно качество сборки лампы

Конечный результат использования дешёвых и оставшихся в прошлом компонентов – это посредственный или никудышный карманный фонарик, будь он даже с LED-элементом. При использовании LED-элементов ведущие мировые производители следят за пригодностью и качеством других компонентов. Особенностью LED-элементов является то обстоятельство, что чем холоднее сам элемент, тем больше его светоотдача и длиннее срок службы. Для достижения такого результата Fenix обеспечил своим карманным фонарикам хорошее охлаждение. Чтобы получить точно направленный световой пучок, линзы и рефлектор карманных фонариков Fenix изготавливаются из лучших существующих материалов, которые также совместимы друг с другом.

Функциональность обеспечивается качественной электроникой

Часто с израсходованием заряда батареи или с разрядкой аккумуляторов уменьшается и светоотдача карманного фонарика. Но в карманных фонариках Fenix светоотдача сохраняется до последнего момента. Поскольку между светоотдачей и временем работы имеется прямая связь, Fenix использует новейшие технологии, основанные на различных режимах: режимы малой светоотдачи и очень большого времени работы, а также режимы большой светоотдачи и короткого времени работы. Помимо различных степеней мощности, имеются также лампы с режимами SOS и STROBO.

Освещение в соответствии с потребностью

Разные карманные фонарики имеют для разных пользователей разную практическую ценность. Есть пользователи, для которых важно светить далеко и узким пучком, другим же надо освещать ближнее пространство, но широким пучком. Некоторые действия предполагают, что у пользователя карманного фонарика должны быть свободные руки – в таком случае следует предпочесть налобные фонари.

Специальные велосипедные фары освещают одновременно как пространство впереди колеса, так и дорогу вдали.

В тяжёлых условиях пользования нужно смотреть, чтобы карманный фонарик имел защиту от брызг и воды, а также выдерживал тряску.

Обычному пользователю дома, на даче или в автомобиле нужно иное освещение, отличающееся от фонарей туристов или спортсменов в их походах.

Профессионалы, напротив, в зависимости от специфики сферы их занятий, ожидают от карманного фонарикатактического типа сверхвысокой мощности, очень хороших противоударных свойств и надёжности в сложных условиях (водонепроницаемость и т. п.), а также нескольких разных режимов и дополнительного оснащения

Вчерашняя фантастика стала сегодня повседневным вспомогательным средством для обычного путешественника. Исключительно быстрое и захватывающее технологическое развитие продолжается, и только высококлассные мастера способны идти в ногу с ним.