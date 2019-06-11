Что применяют для оказания Вам первой помощи?

Оглядитесь вокруг и выясните, какие средства первой помощи есть у Вас под рукой (дома, в автомобиле, на даче и т. д.). С чем можно, в случае необходимости, помочь себе? Ведь несчастье не зовут, оно приходит само и без предупреждения, и поэтому было бы разумно основательно и в полной мере укомплектовать необходимую аптечку первой помощи домой, в автомобиль, в сумочку, в рюкзак для тренировки, а также отправляясь в поход.

TAMREX проделал небольшую предварительную работу и составил несколько комплектов первой помощи с разным содержимым, которые включают только самые лучшие и качественные средства. Если добавить сюда всё, что нужно Вашей семье, имея в виду также болеутоляющие, противоаллергические лекарства, гидрогель Burnshield или другие лекарства, то можно быть уверенными, что в случае несчастья Вы сможете помочь своим супруге и детям, и они смогут помочь Вам.

Малый SOS-комплект для обработки раны входит в рюкзак, в большую сумку и содержит используемые чаще всего для первой помощи средства (пластыри, тампоны для ран, салфетки для очистки раны и т. п.).

Повреждения случаются наиболее часто при занятиях спортом или в походе. В таких случаях стоит снабдить спортивную или туристскую команду необходимыми средствами, чтобы можно было быстро оказать помощь в случае несчастья.

Дома (в частном доме, квартире или на даче) случаются и большие, и малые травмы – резаные и колотые, ссадины, ожоги, растяжения, связанные с электричеством несчастные случаи. Часто для лечения бывает достаточно первичных средств, которые можно приобрести компактно в виде домашнего пакета скорой помощи Tamrex. Всё содержимое укладывается в плёночную сборку, каждое изделие в отдельный кармашек, чтобы поиск нужного приспособления был, по возможности, простым и быстрым.

Для помещения в легковые автомобили, трактора, грузовые автомобили, автобусы и лодки. Комплект первой помощи составляется с учётом возможных ситуаций из средств, выбираемых из изделий самого высокого качества. Всё содержимое укладывается в плёночную сборку, каждое изделие в отдельный кармашек.

Предусмотренный для предприятий и учреждений комплект первой помощи TAMREX подходит для малых предприятий и отдельных структурных подразделений с числом работников более 25. Содержимое этого комплекта также укладывается в плёночную сборку, каждое изделие в отдельный кармашек.

Этот комплект первой помощи Tamrex подходит сварщикам, техникам, работникам лесного хозяйства или выполняющим другую работу, которые трудятся преимущественно вне учреждения и на удалении от находящихся в конторе средств первой помощи

Компактный и удобный в переноске чемоданчик первой помощи содержит пластыри разной величины, эластичные бинты, тампоны для ран и т. п., спреи для промывания глаз (250 мл) и противоожоговые гели (125 мл). Пластмассовая гнездовая система обеспечивает содержание средств первой помощи в порядке и лёгкость поиска. Чемоданчик может крепиться на стену. Подходит для крупных предприятий, для взятия с собой на мероприятия фирмы и другие многолюдные события.

Добавьте в упаковку лекарства и другие средства, которые используете Вы сами или члены Вашей семьи (например, болеутоляющие средства, спрей для глаз, противоожоговый гель, лекарство против аллергии, лекарство для смягчения болей в животе и т. п.).