В Москве сносят исторические фабричные корпуса: в Таллинне такие превращают в жилые дома

Как уточняется в публикации, первая фабрика на этом месте возникла в 1833 году. В 1871 году Павел Андреевич Астахов возродил красильное производство, а в 1880-е годы Отбельно-красильной фабрикой на земле, арендованной Астаховым у крестьян села Богородского, владели купцы Сергей и Федор Панкратовы, которые построили два кирпичных фабричных корпуса. После революции здесь располагался учебно-производственный кожевенный комбинат, а в последние годы большая часть территории сдавалась в аренду под склады и офисы.

Проект застройки территории бывшей фабрики, предусматривающий снос всех построек и строительство на их месте зданий площадью 160 тыс. квадратных метров, был одобрен столичными властями еще в конце 2013 года, а в 2015 году вышло постановление правительства Москвы, утвердившее проект планировки территории. Попытки общественности договориться с управой района и представителями застройщика о сохранении наиболее интересного фабричного корпуса не увенчались успехом.

Напомним, по данным журналиста и координатора "Архнадзора" Андрея Новичкова, в 2018 году в Москве снесли 21 историческое здание. "Пора подвести итоги архитектурного вандализма 2018 года. Ниже список исторических зданий, которые Москва полностью или частично утратила в уходящем году. Всего таких случаев насчитывается 21. Некоторые снесены незаконно, а некоторые – с согласия властей", – сообщил Новичков в декабре 2018 года.