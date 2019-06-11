Матвиенко назвала арест Голунова провокацией или головотяпством

Она также заявила, что по делу Голунова должно быть проведено самое тщательное расследование.

«Это дело получило широкий общественный резонанс, и это оправданно. - сказала Матвиенко. - Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Они, конечно же, вызывают недоверие к следственным органам, что самое плохое в этой истории, на мой взгляд».

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять пакетов с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы.