Матвиенко назвала арест Голунова провокацией или головотяпством

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова непрофессионализмом, головотяпством либо провокацией.
Она также заявила, что по делу Голунова должно быть проведено самое тщательное расследование.
«Это дело получило широкий общественный резонанс, и это оправданно. - сказала Матвиенко. - Уже озвучены факты допущенных ошибок, нарушений. Они, конечно же, вызывают недоверие к следственным органам, что самое плохое в этой истории, на мой взгляд».
Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять пакетов с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы.
В субботу Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.