Добыча сланца в Эстонии побила все рекорды

В прошлом году в Эстонии было произведено рекордные 1,1 миллион тонн сланцевого масла, а добыча сланца составила почти шестнадцать миллионов тонн, следует из ежегодника сланцевой промышленности.
Сланцевый сектор предоставил работу 7303 сотрудникам. Вклад в госказну увеличился на семнадцать процентов до 122 миллионов евро.
Предприятия потратили почти сто шестнадцать миллионов евро на инновации и новые технологии, а прямые и косвенные инвестиции в окружающую среду составили почти пятьдесят пять миллионов евро.
В 2018 году добыча сланцевого масла составила рекордные 1,1 миллиона тонн. Мы производим в Эстонии больше жидкого топлива, чем потребляем, то есть мы являемся нетто-экспортерами в этой области », - сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер на мероприятии, посвященном выходу ежегодника.
В связи с хорошей перспективой добычи масла мы сегодня работаем над предварительным проектированием нового завода », - добавил он. По его словам, в конце года Eesti Energia была готова принять инвестиционное решение об увеличении добычи сланцевого масла.
Устойчивое развитие сланцевого сектора обеспечивается за счет расширения межсекторального сотрудничества. Первым шагом в этом направлении является идея создания единого нефтеперерабатывающего завода для производства топлива для очистки сланцевого масла. Делать это сегодня более реально, чем когда-либо прежде», - сказал Суттер.
По словам председателя правления Kiviõli Keemiatööstus Прийта Орумаа, инновации являются предпосылкой для развития сланцевого сектора Эстонии. «Мы до сих пор использовали потенциал для совместного пиролиза топлива и различных других материалов для производства жидкого топлива. У сланцевой промышленности есть возможности для развития этого направления», - добавил Орумаа.
В области инноваций компании сотрудничают с учеными. В университетских научных лабораториях были разработаны технологии и исследованы возможности использования побочных продуктов промышленности.
Важными научными направлениями являются исследование использования углерода и повышение качества сланцевого масла», - отметил руководитель Центра компетентности в области сланца Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета (TalTech) Калле Пирк, по словам которого, крупные проекты последних лет подтверждают, что исследовательская деятельность сектора находится на хорошем уровне.
Ежегодник по производству сланцевой промышленности Эстонии уже пятый год выпускают Эстонский центр компетенции по добыче сланца, Вирумааский колледж, Eesti Energia, Viru Keemia Grupp и Kiviõli Keemiatööstus.