Добыча сланца в Эстонии побила все рекорды

Сланцевый сектор предоставил работу 7303 сотрудникам. Вклад в госказну увеличился на семнадцать процентов до 122 миллионов евро.

Предприятия потратили почти сто шестнадцать миллионов евро на инновации и новые технологии, а прямые и косвенные инвестиции в окружающую среду составили почти пятьдесят пять миллионов евро.

В 2018 году добыча сланцевого масла составила рекордные 1,1 миллиона тонн. Мы производим в Эстонии больше жидкого топлива, чем потребляем, то есть мы являемся нетто-экспортерами в этой области », - сказал председатель правления Eesti Energia Хандо Суттер на мероприятии, посвященном выходу ежегодника.

В связи с хорошей перспективой добычи масла мы сегодня работаем над предварительным проектированием нового завода », - добавил он. По его словам, в конце года Eesti Energia была готова принять инвестиционное решение об увеличении добычи сланцевого масла.

Устойчивое развитие сланцевого сектора обеспечивается за счет расширения межсекторального сотрудничества. Первым шагом в этом направлении является идея создания единого нефтеперерабатывающего завода для производства топлива для очистки сланцевого масла. Делать это сегодня более реально, чем когда-либо прежде», - сказал Суттер.

По словам председателя правления Kiviõli Keemiatööstus Прийта Орумаа, инновации являются предпосылкой для развития сланцевого сектора Эстонии. «Мы до сих пор использовали потенциал для совместного пиролиза топлива и различных других материалов для производства жидкого топлива. У сланцевой промышленности есть возможности для развития этого направления», - добавил Орумаа.

В области инноваций компании сотрудничают с учеными. В университетских научных лабораториях были разработаны технологии и исследованы возможности использования побочных продуктов промышленности.

Важными научными направлениями являются исследование использования углерода и повышение качества сланцевого масла», - отметил руководитель Центра компетентности в области сланца Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета (TalTech) Калле Пирк, по словам которого, крупные проекты последних лет подтверждают, что исследовательская деятельность сектора находится на хорошем уровне.