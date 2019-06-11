Подчистую: раздевалку баскетбольного клуба "Химки" обчистили во время финального поединка Лиги ВТБ

Капитан «Химок» Сергей Моня сразу же попросил сотрудников баскетбольного центра проверить камеры и опубликовал в своём «инстаграме» фотографии предполагаемого преступника.

💥 Somebody robbed Khimki locker room during the final game vs CSKA. pic.twitter.com/MnjTlnfykW — Artem Komarov (@art_basket) June 10, 2019

Позже эти фотографии появились и соцсетях защитника химчан Алексея Шведа, который в матче участия не принимал из-за травмы ноги.

На молодом человеке висела аккредитация, предположительно — прессы. Кто это такой, неизвестно, работники арены и клуба говорят, что никогда прежде его не видели.

Сейчас фотографиями занимаются полицейские, которые разыскивают вора и проверяют, были ли у него сообщники. Позже стало известно, что изображённый на фотографиях парень заходил и в раздевалку ЦСКА. Просился в туалет и пытался пройти сквозь тренерский штаб «армейцев».