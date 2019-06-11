Подчистую: раздевалку баскетбольного клуба "Химки" обчистили во время финального поединка Лиги ВТБ

Пока игроки «Химок» пытались затянуть финальную серию Единой лиги ВТБ против ЦСКА, их раздевалку обворовали — неизвестный молодой человек вынес деньги, часы, украшения. Это произошло в начале игры, а известно об этом стало в большом перерыве, когда баскетболисты зашли внутрь, передает championat.com.
Капитан «Химок» Сергей Моня сразу же попросил сотрудников баскетбольного центра проверить камеры и опубликовал в своём «инстаграме» фотографии предполагаемого преступника.
💥 Somebody robbed Khimki locker room during the final game vs CSKA. pic.twitter.com/MnjTlnfykW— Artem Komarov (@art_basket) June 10, 2019
Позже эти фотографии появились и соцсетях защитника химчан Алексея Шведа, который в матче участия не принимал из-за травмы ноги.
На молодом человеке висела аккредитация, предположительно — прессы. Кто это такой, неизвестно, работники арены и клуба говорят, что никогда прежде его не видели.
Сейчас фотографиями занимаются полицейские, которые разыскивают вора и проверяют, были ли у него сообщники. Позже стало известно, что изображённый на фотографиях парень заходил и в раздевалку ЦСКА. Просился в туалет и пытался пройти сквозь тренерский штаб «армейцев».
Он прошёл, но его быстро оттуда вывели. Взять он ничего не успел. Сначала журналисты писали, что у Отелло Хантера пропали часы, но позже сам центровой сказал, что у него всё на месте.