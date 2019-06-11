Новое видео: чтобы остановить нарушителя, полиции пришлось подставить под удар свой автомобиль

В понедельник, в 18.07 Центр тревоги получил от неравнодушных людей сообщение о том, что со стороны Тюри в Пайде движется автомобиль, водитель которого может быть пьяным, пишет Jarva Teataja.
«Патруль обнаружил подходящий под описание автомобиль, и в 18.14 на 86-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру полицейские подали знак остановиться», - рассказал оперативный дежурный Пайдеского отделения полиции Валдур Мыттус.
Однако водитель микроавтобуса Opel Vivaro с прицепом проигнорировал приказ полиции и попытался скрыться. Автомобиль въехал в Пайде и, петляя по улицам, успел доехать до центра города. Поскольку движение машины было опасным, полицейские решили применить принудительную остановку, выехав перед микроавтобусом. В результате столкновения пострадали оба автомобиля.
Находившийся за рулем 61-летний мужчина оказал сопротивление, поэтому при его задержании полицейским пришлось применить силу и надеть на него наручники. Выяснилось, что водитель был трезв, но его доставили в отделение полиции и в отношении него возбуждено дело о проступке за игнорирование приказа остановиться. Попытку скрыться от полиции водитель объяснил тем, что хотел пошутить и посмотреть, как стражи порядка выполняют свою работу.
Сотрудник Пайдеского отделения полиции Рагне Тынтс сказала, что в отношении нарушителя начато производство за неподчинение приказу остановиться, превышение скорости, проезд под запрещающий знак и езду на перекрестке с круговым движением в противоположном направлении. «При сборе информации также выяснилось, что состояние здоровья водителя не позволяло ему управлять автомобилем и его направили на дальнейшую проверку».