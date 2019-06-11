Новое видео: чтобы остановить нарушителя, полиции пришлось подставить под удар свой автомобиль

«Патруль обнаружил подходящий под описание автомобиль, и в 18.14 на 86-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру полицейские подали знак остановиться», - рассказал оперативный дежурный Пайдеского отделения полиции Валдур Мыттус.

Однако водитель микроавтобуса Opel Vivaro с прицепом проигнорировал приказ полиции и попытался скрыться. Автомобиль въехал в Пайде и, петляя по улицам, успел доехать до центра города. Поскольку движение машины было опасным, полицейские решили применить принудительную остановку, выехав перед микроавтобусом. В результате столкновения пострадали оба автомобиля.

Находившийся за рулем 61-летний мужчина оказал сопротивление, поэтому при его задержании полицейским пришлось применить силу и надеть на него наручники. Выяснилось, что водитель был трезв, но его доставили в отделение полиции и в отношении него возбуждено дело о проступке за игнорирование приказа остановиться. Попытку скрыться от полиции водитель объяснил тем, что хотел пошутить и посмотреть, как стражи порядка выполняют свою работу.