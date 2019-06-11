Мярт Сультс вернется на пост директора Таллиннской художественной школы

Таллиннские власти на предстоящем в среду заседании утвердят центриста Мярта Сультса директором Таллиннской художественной школы, сообщает BNS.
Прежнего директора художественной школы Тоомаса-Вахура Лихтмаа освободили от должности на заседании Таллиннской мэрии 3 апреля.
Конкурс на замещение должности директора Таллиннской художественной школы был объявлен 6 мая.
Мярт Сультс занимал пост директора Таллиннской художественной школы с 1995 по 2015 год.
Ранее Сультс, который по итогам выборов не прошел в Рийгикогу, сообщал, что готов возглавить столичный район Ласнамяэ.