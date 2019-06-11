Вт, 11.06.2019
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Мярт Сультс вернется на пост директора Таллиннской художественной школы

Мярт Сультс в студии Postimees.

ФОТО: Erik Prozes

Таллиннские власти на предстоящем в среду заседании утвердят центриста Мярта Сультса директором Таллиннской художественной школы, сообщает BNS.

Прежнего директора художественной школы Тоомаса-Вахура Лихтмаа освободили от должности на заседании Таллиннской мэрии 3 апреля.

Конкурс на замещение должности директора Таллиннской художественной школы был объявлен 6 мая.

Мярт Сультс занимал пост директора Таллиннской художественной школы с 1995 по 2015 год. 

Ранее Сультс, который по итогам выборов не прошел в Рийгикогу, сообщал, что готов возглавить столичный район Ласнамяэ.

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