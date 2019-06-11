Репинский: отправляясь за границу, берите эстонские продукты с собой - не ешьте иностранные!

Разговоры о безопасности получаемых потребителем продуктов питания стали постоянной темой в самовосхвалении Департамента сельского хозяйства и Ветеринарно-пищевого департамента. Приведенная в аудите основная проблема, а именно возможная опасность поступающей в продажу в Эстонии еды, не обсуждалась.

С одобрения ведомств начал разговор недавно назначенный министром сельской жизни Март Ярвик, который, не углубляясь в содержание аудита, использовал для защиты департаментов ту самую статистику, из-за которой госконтроль их критиковал.

"Отчеты по многолетней программе контроля, составленные за много лет Ветеринарно-пищевым департаментом, показывают, что в последние годы количество не соответствующих требованиям проб составляло всего 3-4 процента от общего количества. В том числе, в части содержания средств по защите растений число таких проб составляло до 2%, и это показатель значительно ниже среднего по Евросоюзу", - одобрил Ярвик.

Хотя Ярвик упомянул, что успел лишь мельком просмотреть рапорты, он заявил, что упомянутые в аудите проблемные места не так велики, как кажется. "Ситуация не так уж катастрофична", - добавил он.

Руководитель аудита Айри Андерссон пояснила министру, что причина, по которой ситуация в Эстонии кажется лучше, чем в среднем по ЕС, состоит в ангажированных данных, которые государство представило Европейскому департаменту пищевой безопасности. Она указала, что Ветеринарно-пищевой департамент начал снимать с учета 50% результатов лабораторных анализов и повысил удельный вес тестирования эко-продукции и эстонских товаров, что в итоге создает лучшее впечатление о результатах Эстонии по сравнению с другими странами.

Вице-канцлер Министерства сельской жизни по науке и развитию Тоомас Кеввай пришел на помощь министру, заявив, что госконтроль перепутал данные. Он заявил, что департамент берет две трети проб импортной продукции и одну треть - местной. Кеввай выразил мнение, что госконтроль должен был учитывать только данные по пробам Ветеринарно-пищевого департамента, а не совместные с Департаментом сельского хозяйства данные, где эстонская продукция перевешивает.

Госконтроль, однако, исходил из данных, представленных европейскому департаменту пищевой безопасности самим государством.

По словам заместителя генерального директора Ветеринарно-пищевого департамента Олева Калда, проблема заключается именно в cписывании 50% лабораторных результатов. Хотя Калда не стал утверждать, что таким образом происходит обман потребителей, он заверил, что в дальнейшем информация, полученная в ходе надзора, будет доводиться до потребителя более прозрачным образом.

"Наша цель - в том, чтобы эстонская еда, попадающая на рынки других стран, не становилась объектом критики", - сказал Кеввай, добавив, что именно поэтому необходимо обеспечить больший надзор за эстонскими продуктами питания.

Депутат Рийгикогу, предприниматель и бывший министр сельского хоязйства Мартин Репинский считает результаты аудита довольно положительными - просто они, по его оценке, неправильно представлены.

"Я вижу, что эстонская еда по меньшей мене втрое безопаснее импортной. В случае с экопродукцией разница примерно та же самая", - сказал он.