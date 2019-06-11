Зеленский попросил Раду уволить генпрокурора

«Подписано представление на увольнение генерального прокурора Луценко», — сказал Рябошапка.

Он уточнил, что основанием для внесения документа в Раду стало отсутствие у Луценко юридического образования и процессуального опыта.

О скорой возможной отставке генпрокурора Украины стало известно в конце мая. Тогда в пресс-службе Зеленского сообщили, что соответствующие документы уже готовятся.

При этом сам Луценко заявлял, что намерен остаться на своем посту несмотря ни на что, чтобы пресечь попытки сделать преступниками тех, кто любит и защищает свою страну. Он также жаловался на информационные атаки со стороны команды Зеленского.