Киношники встретятся с представителями города по поводу закрытия Лаагна-теэ

По словам советника мэрии Прийта Симсона, сейчас пока неизвестно, будет ли сам режиссер участвовать во встрече. В любом случае, город готов обсуждать закрытие Лаагна-теэ на ранее оговоренных условиях.

Ранее мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал, что о закрытии Лаагна-теэ на весь июль не может быть даже речи: «Это мы даже не обсуждаем».

Город согласится закрыть дорогу лишь во время выходных. В середине недели Лаагна-теэ можно закрывать только согласно графику, причем, по понедельникам и вторникам прекрывать движение нельзя, а в другие дни движение должно быть открыто в утренние и вечерние часы пик.

Как стало известно Postimees, представители Нолана обратились с предложением организовать съемки еще к прежнему составу городской управы. Якобы от мэрии Таави Ааса был получен четкий сигнал, что их ждут в Таллинне и, что мэрия по возможности пойдет на все пожелания группы. Осторожное отношение нынешнего мэра неприятно удивило киношников.