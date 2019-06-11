Вт, 11.06.2019
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  • Покидающий Европарламент Игорь Грязин: продолжу обучаться теологии и из политики никуда не денусь

Покидающий Европарламент Игорь Грязин: продолжу обучаться теологии и из политики никуда не денусь

Игорь Грязин.

ФОТО: PEETER LANGOVITS/PM/SCANPIX

После окончания летом депутатских полномочий в Европейском парламенте Игорь Грязин намерен продолжить преподавание в Таллиннском университете, учебу в Теологическом институте и политическую деятельность.

Говоря о своих планах на будущее, Грязин сказал, что планирует увеличить свою преподавательскую нагрузку в университете, в котором он сейчас работает на четверть ставки, и написать исследовательскую работу, сообщает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

«В Теологическом институте мне осталось учиться год, также буду заниматься делами прихода и общины», – рассказал Грязин.

Свою дальнейшую политическую деятельность он поначалу хочет связать с Центристской партией, членом которой пока не является. «Я в правом крыле центристов», – сказал он, добавив, что поддерживает взгляды Эстонской консервативной народной партии (EKRE), но вступать в ее ряды пока не планирует - слишком молодые и пылкие члены этой политической организации.

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