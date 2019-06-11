Покидающий Европарламент Игорь Грязин: продолжу обучаться теологии и из политики никуда не денусь

Говоря о своих планах на будущее, Грязин сказал, что планирует увеличить свою преподавательскую нагрузку в университете, в котором он сейчас работает на четверть ставки, и написать исследовательскую работу, сообщает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

«В Теологическом институте мне осталось учиться год, также буду заниматься делами прихода и общины», – рассказал Грязин.