Покидающий Европарламент Игорь Грязин: продолжу обучаться теологии и из политики никуда не денусь

После окончания летом депутатских полномочий в Европейском парламенте Игорь Грязин намерен продолжить преподавание в Таллиннском университете, учебу в Теологическом институте и политическую деятельность.
Говоря о своих планах на будущее, Грязин сказал, что планирует увеличить свою преподавательскую нагрузку в университете, в котором он сейчас работает на четверть ставки, и написать исследовательскую работу, сообщает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
«В Теологическом институте мне осталось учиться год, также буду заниматься делами прихода и общины», – рассказал Грязин.
Свою дальнейшую политическую деятельность он поначалу хочет связать с Центристской партией, членом которой пока не является. «Я в правом крыле центристов», – сказал он, добавив, что поддерживает взгляды Эстонской консервативной народной партии (EKRE), но вступать в ее ряды пока не планирует - слишком молодые и пылкие члены этой политической организации.