В Узбекистане предложили избавиться от слова «квартира»

Интернет-пользователи негативно отреагировали на лингвистическую инициативу депутата. «Если он такой тупой, что не понимает слово "многоквартирный", что он делает в парламенте?! Надоели эти вечно недовольные националисты со своими бредовыми идеями», — написал один из посетителей «Вести.UZ». «Сначала "хонадон", затем "поносадон", "тупойдон", лучше назовите депутатов чисто исходя из реалий — "спиногрызнародадон"! Деградация власти налицо!» — написал в комментариях к новости на портале UPL24 читатель с никнеймом Ежик. «"Бедные" депутаты не знают чем себя занять. Неужели в стране нет серьезных дел, кроме переименовывания? Они уже пробили дно своими предложениями», — добавила там же пользовательница Лола.