Иван Голунов. ФОТО: TATYANA MAKEYEVA / REUTERS

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в субботу суд отправил под домашний арест по делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, закрыто. Он освобожден из-за недоказанности вины.

О прекращении уголовного дела в отношении Голунова сообщили все три крупнейших российских информагентства со ссылкой на министра внутренних дел России Владимира Колокольцева. Он же сообщил, что все обвинения с голунова сняты и уже во вторник журналист выйдет на свободу из-под домашнего ареста.

Кроме того, Колокольцев заявил, что сотрудники, занимавшиеся делом Голунова, отстранены, а главу УВД по ЗАО, которое возбудило дело, и начальника управления по борьбе с наркотиками управления МВД по Москве решено уволить. Ходатайство об их освобождении от должности направлено президенту России Владимиру Путину.

Информация о возможном закрытии дела Голунова появилась в СМИ еще в понедельник - интернет-издание "Проект" сообщило, что в администрации президента России хотят прекратить преследование журналиста до 20 июня. В этот день должна состояться прямая линия с Владимиром Путиным.

При этом в Кремле эту информацию назвали не соответствующей действительности.

Дело Ивана Голунова

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять пакетов с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы. В субботу Никулинский суд Москвы отправил Голунова под домашний арест по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

Задержание журналиста вызвало беспрецедентное общественное возмущение - за Ивана Голунова вступились не только коллеги, но и политики и артисты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президенту докладывалось об этом деле. "Надо четко понимать, что в целом проведение следствия - это же не публичное мероприятие. Это нужно учитывать и к этому нужно относиться абсолютно с пониманием. Невозможно следствие проводить полностью в публичном режиме", - отметил он.

Вечером в понедельник депутат Александр Хинштейн сообщил, что прокуратура Москвы подписала постановление о передаче дела Голунова из МВД в Следственный комитет России, однако представитель СКР заявила, что это не так.

Кроме того, издание "Проект" сообщило, что в Кремле хотят прекратить уголовное преследование Голунова до 20 июня, когда состоится "прямая линия" с президентом Владимиром Путиным. "Градус общественного недовольства к этому времени стоит снизить", - писало издание со ссылкой на свои источники.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по этому поводу заявил: "Я могу это опровергнуть". "Никаких таких установок нет и быть не может", - добавил он.