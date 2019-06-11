Вт, 11.06.2019
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Неожиданный график: себестоимость бензина и дизеля - всего треть от цены на заправке

Bensiini hind

ФОТО: Alexela juhatuse liige Alan Vaht

Член правления Alexela  Алан Вахт в своем Твиттере опубликовал доходчивый график, из которого выясняется, что стоимость автомобильного топлива сама по себе невысока. Дорогим его делают дополнительные платы и налоги.

Например, в случае с бензином стоиомость топлива составляет всего 32%, а более 60% приходится на налоги, акциз и подоходный налог.

Цена бензина

ФОТО: Член правления Alexela Алан Вахт

В случае с дизельным топливом ситуация чуть лучше, но незначительно. Так называемая себестоимость дизеля - 34,8%, налоги составляют 57,1% от конечной цены.

Цена дизельного топлива

ФОТО: Член правления Alexela Алан Вахт

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