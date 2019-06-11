Неожиданный график: себестоимость бензина и дизеля - всего треть от цены на заправке

Член правления Alexela Алан Вахт в своем Твиттере опубликовал доходчивый график, из которого выясняется, что стоимость автомобильного топлива сама по себе невысока. Дорогим его делают дополнительные платы и налоги.
Например, в случае с бензином стоиомость топлива составляет всего 32%, а более 60% приходится на налоги, акциз и подоходный налог.
В случае с дизельным топливом ситуация чуть лучше, но незначительно. Так называемая себестоимость дизеля - 34,8%, налоги составляют 57,1% от конечной цены.
Millest koosneb tankla kütusehind?— Alan Vaht (@AlanVaht) 10 June 2019
Kütuse tanklahinnast moodustab kütuse maailmaturuhind:
☝️Bensiin (B) 32%
☝️Diisel (D) 35%
Maksud:
☝️B 60%
☝️D 57%
Biokütus:
☝️B 2%
☝️D 2%
Natuke jääb järgi ka tanklakulude katmiseks & palkade maksmiseks🙂 (arvestatud on turu keskmiste kuludega). pic.twitter.com/BlZhSc1M0a